Дешевые китайские товары заполонили рынки Индии, Африки и Юго-Восточной Азии.

Несмотря на пошлины США, экспортная машина Китая не остановилась. В этом году Поднебесная движется к рекордному торговому профициту в 1,2 триллиона долларов, перенаправив поставки на другие рынки, пишет Bloomberg.

Отмечается, что закрытие американского рынка подтолкнуло китайских производителей к активному поиску других клиентов. Так, в августе экспорт в Индию достиг исторического максимума, поставки в Африку на пути к годовому рекорду, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили свой пик в эпоху пандемии коронавируса.

Такой рост вызывает тревогу среди правительств других стран, поскольку они опасаются удара по собственным отраслям, но в то же время не спешат открыто противостоять крупнейшему торговому партнеру для половины мира.

Пока только Мексика объявила о возможности введения пошлин до 50% на китайские автомобили, запчасти и сталь. При этом в Индии местные власти за последние недели получили десятки заявлений на расследование по "демпингу" (продажа товаров или услуг по искусственно заниженным ценам) товаров из Китая и Вьетнама.

В то же время в Индонезии пообещали следить за потоком товаров после вирусных видео, где китайские продавцы рекламировали планы экспортировать джинсы и рубашки всего лишь за 80 центов, что возмутило местное население.

В свою очередь, китайские чиновники утверждают, что их торговля с миром находится в разумных пределах, и что Пекин не стремится доминировать на мировых рынках.

Экспорт Китая - последние новости

Газета Financial Times еще в мае отмечала, что поток китайского импорта должен был усилить экономическую угрозу, которую несут Европе пошлины Дональда Трампа. Таким образом Брюсселю нужно подготовить меры для защиты от дешевых товаров из Азии.

При этом в начале сентября Трамп призвал ЕС ввести 100%-ные пошлины на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

22 сентября сообщалось, что в августе резко вырос экспорт редкоземельных магнитов из Китая в Евросоюз. Это подчеркивает зависимость ЕС от китайских поставок и его уязвимость перед торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

