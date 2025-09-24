Гуттереш также обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил мнение, что страна-агрессор хочет вызвать массовые отключения электроэнергии в Украине. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН относительно ситуации в Украине

"Россия хочет создать блэкауты в Украине накануне зимы", - заявил Гуттереш.

Также он заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС.

"Угроза ядерным объектам в конфликте в Украине, в частности, ситуация на Запорожской АЭС также вызывает беспокойство", - сказал Гуттереш на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

Генсек ООН выразил мнение, что "все страны" должны обеспечивать их защиту и безопасность, а также соблюдать международное право.

Примечательно, что Министерство энергетики Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник, 23 сентября, в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Из-за этого, как отмечает ведомство, ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Подчеркивается, что это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции.

Минэнерго добавило, что на протяжении всего периода оккупации Запорожская АЭС неоднократно испытывала обесточивание из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры.

"Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой для безопасной работы ЗАЭС", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ведомство напомнило, что на днях 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, в которой требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

