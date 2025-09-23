Православный праздник сегодня в народе именуют просто - Феклы.

24 сентября в православных церквях Украины чтут память преподобного Феодосия Манявского, одного из основателей украинского Афона. В народе день связывают с особыми осенними приметами: считается, что погода сегодня "загадывает" грядущую зиму. Какие обычаи сохранились до наших дней, запреты этой даты, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем дальше.

Что за праздник сегодня церковный отмечают в Украине

24 сентября (дата в старом календаре - 7 октября) чтят память преподобного Феодосия Манявского, одного из основателей знаменитого Манявского Скита в селе Манява на Ивано-Франковщине. Этот скит нередко называют "украинским Афоном".

Точная дата и место рождения Феодосия неизвестны. В монастырь он пришел уже будучи диаконом, а с 1608 года стал ближайшим помощником Иова Манявского, основателя обители. Долгое время Феодосий не хотел иметь священнического сана, но в 1613 году получил благословение на служение.

Видео дня

Когда Иов умер, Феодосий возглавил монастырь. Новый игумен продолжил строгие традиции, благодаря его благочестию и мудрому руководству скит знали далеко за пределами Карпат - в Галиции, на Волыни, Буковине, в Молдове и Румынии. О преподобного говорили, что он жил "как ангел", митрополит Петр Могила писал так о Манявском ските: "Если хотите увидеть слуг Божьих в человеческом обличье, идите в Карпаты, где 200 ангелов посвятили жизнь Богу".

Манявский скит во времена правления Феодосия стал главным центром для около 250 монастырей в разных епархиях. От польских королей скит получил особый статус и земельные привилегии.

Преподобный Феодосий умер 24 сентября 1629 года, похоронили его в монастырской Крестовоздвиженской церкви. В 1994 году преподобного причислили к лику святых.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

почитают равноапостольную Феклу, первомученицу;

преподобного Коприя Палестинского;

святого князя Стефана Сербского и сына его святого князя Владислава Сербского;

преподобного Силуана Афонского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно прежнему календарю - 24 сентября почитают преподобную Феодору Александрийскую Младшую.

Традиции дня, чего нельзя делать сегодня, о чем просят у святых

К преподобному Феодосию Манявскому обращаются в молитвах с просьбами избавить от бед и болезней.

В народе праздник называют Фекла, Фекла Заревница - в честь равноапостольной Феклы, память которой также совершается сегодня. Святой Фекле молятся о счастливом браке и крепкой семье, а также просят исцелить от болезней глаз, кожи и ожогов.

Сегодня принято много работать: копать свеклу, заниматься молотьбой зерна, собирать грибы, готовить. В этот день также принято печь хлеб из зерна самого первого снопа, который после обжинок стоял на покути. Хлебом угощали всю семью и скот, чтобы никто зимой не болел. Также по народным приметам, все, что завяжешь в этот день, уже не развязать. Поэтому на Феклу хорошо играть свадьбу и свататься.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен и осуждения. Нельзя жадничать, отказывать в помощи тем, кому можешь помочь, завидовать, мстить и отчаиваться - это все лишь отдаляет человека от добра и от Бога.

В народе считается, что в Феклин день нельзя повышать голос на родителей и старших. Запрещается оставлять беспорядок - удача уйдет, не стоит заключать крупные сделки - сорвутся, грустить и жаловаться на жизнь - к новым испытаниям. Существует и особое поверье о деньгах: если в этот день брать или возвращать долг, то деньги "забудут дорогу в дом". Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 24 сентября

Считается, что по сегодняшнему дню можно предсказать, какой будет осень, зима и даже следующее лето:

на деревьях много листвы - морозы будут нескоро;

гром в этот день - зимой будет мало снега;

пчелы продолжают собирать мед - теплая осень задержится;

дуб увешан желудями - к мягкой зиме;

луна красного цвета и с ободком - к сухому лету.

С этого времени дни начинают все больше убывать, а ночи становятся длиннее и темнее.

Вас также могут заинтересовать новости: