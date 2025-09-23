Ученые займутся дополнительными исследованиями влияния дыма на урожай.

Дым от лесных пожаров в Канаде помог противодействовать экстремальной жаре, что положительно повлияло на урожай канолы (канадского сорта рапса). Неожиданный факт противоречит мнению ученых о вредности дыма для сельского хозяйства, сообщает Reuters.

Западные провинции Канады переживают второй по масштабам сезон лесных пожаров за последние десятилетия, вызванный более жаркими и сухими условиями из-за изменений климата. Некоторые фермеры, выращивающие рапс, говорят, что видят неожиданную пользу от задымленного летнего неба - при условии, что это происходит в июле, когда растения цветут.

Прошлым летом высокая температура и палящее солнце сожгли желтые цветы канолы и уничтожили пыльцу, что привело к снижению урожая в западной части Канады. Этим летом дым от лесных пожаров затянул небо в июле и защитил молодой урожай от палящих лучей солнца.

Дым защищает нежные лепестки цветов и пыльцу растений от сильной жары и солнечного света, смягчая последствия засухи, которая длилась почти все лето. Это открытие противоречит мнению ученых, что долгие периоды сильного задымления имеют преимущественно негативное влияние на урожайность и качество продуктов питания.

По предположениям экспертов, дым помог снизить температуру и приглушить солнечный свет. Также его охлаждающий эффект компенсировал высокие дневные и ночные температуры, которые могут повредить урожаю во время цветения.

При этом дым, вероятно, в основном вреден для самых распространенных культур Северной Америки, таких как кукуруза и соя, поскольку уменьшает тепло и солнечный свет, необходимые растениям для роста.

Но канола, которую выращивают преимущественно на прохладных северных равнинах Северной Америки, Европы и Китая, а также как озимую культуру в Австралии, не любит жару. Высокие температуры крайне плохо влияют на пыльцу рапса, препятствуя оплодотворению и производству семян. К тому же слишком активное солнце может сжечь лепестки цветов.

Ученые говорят, что им нужны дополнительные исследования. Несмотря на свидетельства фермеров о преимуществах для нынешнего урожая, они отмечают, что дым также может замедлить и ослабить развитие культуры в дальнейшем.

Следует отметить, что туман может разрушать хлорофилл, необходимый для фотосинтеза, и снижать эффективность ферментов, которые имеют решающее значение для развития растений.

Канада - крупнейший в мире производитель канолы, выращивая ее на площади 8,5 миллиона гектаров в полосе вдоль огромных северных лесов страны. Ее семена измельчают для производства кулинарного масла, биодизеля и кормов для животных.

Изменения климата в мире и реакция ученых

Из-за изменений климата юго-запад Франции поразил самый масштабный пожар за последние 70 лет, который уничтожил тысячи гектаров знаменитых виноградников. Из-за безумной жары и августовской засухи прогнозы на урожай неутешительны.

Вызовы природы и изменения климата заставляют ученых задуматься над открытием глобального центра быстрой оценки урожая с помощью снимков из космоса и искусственного интеллекта, чтобы предотвратить голод в мире. Свой первый и наиболее основательный опыт они получили в Украине.

