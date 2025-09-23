Он также поделился воспоминаниями об этом периоде.

Украинский актер, главный герой нового сезона романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк показал свои подростковые фотографии.

Сегодня он опубликовал в своем Instagram-аккаунте "домашний" снимок и фото со своей старшей сестрой Натальей. Актер признался, что в подростковом возрасте постоянно находился в поисках занятий, которые были бы ему по душе - ходил на футбол, бокс и танцы. Свободное время Тарас проводил в компьютерном клубе, где мечтал иметь собственный компьютер:

"Очень хотел заработать деньги на него сам. Помню, как брат брал меня на стройку и платил по 2 гривни в день - тогда это были мои первые деньги. Хорошо, что рядом была и старшая сестра, которая всегда верила в меня".

Цимбалюк считает, что именно эти попытки заработать деньги научили его не бояться пробовать и искать новое.

Видео дня

Напомним, ранее в сети сообщили, что актер получит большой гонорар за свое участие в популярном реалити "Холостяк".

Вас также могут заинтересовать новости: