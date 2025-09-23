В то же время, конкретные подробности роли США в этом процессе не раскрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркивает, что американский лидер обещает нашей стране гарантии безопасности после завершения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Все мы понимаем - президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как эта война будет завершена", - отметил Зеленский.

В то же время, как сообщил Зеленский, на сегодня все детали формата поддержки от США (backstop) неизвестны. В частности, остаются не очень раскрытыми подробности роли США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Впрочем, работа над гарантиями будет продолжаться. Она ведется в контексте потребностей Украины, в том числе речь идет о дронах и другом оружии.

"Но хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца", - добавил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что США могут предоставить Украине конкретные системы ПВО, не только "Петриоты".

Больше о гарантиях безопасности Украине

Как сообщал УНИАН, Украина стремится получить от США сильные гарантии безопасности. В частности, если Америка не будет посылать военных в контингент иностранных войск, то должна ощутимо помочь в создании инфраструктуры гарантий безопасности на суше, в воздушном пространстве и на море.

