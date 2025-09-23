Трамп заявил, что европейским странам должно быть стыдно за то, что они покупают российские нефть и газ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал того, что войну России против Украины будет так трудно урегулировать. По его словам, Индия, Китай и даже некоторые страны-члены НАТО продолжают финансировать российскую агрессию. Такие заявления он сделал во время выступления на полях Генассамблеи ООН.

"Я думал, что закончить войну России и Украины будет самый простым делом, но на войне никогда не знаешь, что произойдет... Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но все вышло иначе. Предполагалось, что это будет просто быстрая стычка. Россия не выглядит хорошо, это заставляет их выглядеть плохо. Это то, что должно было занять несколько дней, уж точно меньше недели, а они воюют уже три с половиной года и каждую неделю теряют от 5000 до 7000 молодых солдат, в основном солдат, с обеих сторон, и людей в городах", - сказал Трамп.

Президент США также раскритиковал Индию и Китай за финансирование войны РФ против Украины. Он добавил, что даже некоторые страны НАТО продолжают закупать российские энергоносители, что является непростительным.

"Как вы знаете, я узнал об этом две недели назад и не был счастлив. Подумайте об этом. Они финансируют войну против самих себя", - подчеркнул Трамп.

Американский президент заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, США готовы ввести огромные пошлины. По его словам, это поможет добиться прекращения огня.

"Но чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны, все вы собрались здесь, должны будут присоединиться к нам и принять точно такие же меры... Они покупают нефть и газ у России, в то время как сами воюют с ней. Это позор для них. И им было очень стыдно, когда я узнал об этом, могу вам сказать. Они должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все потеряем много времени. Так что я готов это обсудить. Мы собираемся обсудить это сегодня с европейскими странами, которые собрались здесь", - сказал Трамп.

Трамп обвинил ООН в бездействии

Напомним, что ранее во время выступления на полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев он остановил семь войн по всему миру, но Организация Объединенных Наций даже не попыталась ему помочь. По его словам, ни один президент, ни один премьер-министр, да и вообще ни одна страна никогда не делали ничего подобного.

Трамп подчеркнул, что у ООН есть огромные возможности, но она не использует их в полной мере.

