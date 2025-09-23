Певица пытается помочь Нике Белоцерковской.

Оля Полякова неожиданно обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Певица пытается помочь своей подруге-россиянке.

В Instagram артистка опубликовала заявление на французском языке. Она вступилась за свою подругу Нику Белоцерковскую, которая родилась в России, но в течение 20 лет проживает во Франции. Женщина поддерживает Украину и собирает большие суммы в поддержку украинцев, из-за чего заочно была осуждена в своей родной стране.

"Она приняла меня и моих детей, когда началась война в Украине. Она бывшая гражданка России, и когда началась война - начала поддерживать Украину и украинцев. Она волонтер собрала и передала помощи более чем на 7 миллионов евро с начала войны, за что была приговорена к заключению в России на 9 лет и потеряла там все", - отметила Оля.

Видео дня

Полякова объяснила, что делится этой историей из-за того, что сейчас Ника оказалась в трудной ситуации. Близкий человек женщины, ее родной дядя находится в тяжелом состоянии в Одессе, но Белоцерковская не может приехать в Украину из-за запрета покидать Францию.

"Сейчас ей нужен только проездной документ, но который она ждет более 2 лет без возможности выехать за пределы Франции. Ее дядя, который вырастил ее, сейчас умирает в Украине, но бюрократия мешает ей приехать и помочь ему!" - написала украинская артистка.

Стоит отметить, что ранее с подобным обращением Полякова обращалась к президенту Зеленскому. Тогда Оля требовала украинское гражданство для своей подруги из Санкт-Петербурга.

Вас также могут заинтересовать новости: