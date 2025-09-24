Президент Украины хочет, чтобы его диалог с Трампом остался в секрете.

Президент Украины Владимир Зеленский решил не делиться подробностями, что заставило президента США Дональда Трампа впервые заговорить о том, что Украина способна вернуть свою территорию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

В частности, президента Украины попросили прокомментировать сообщение президента США Дональда Трампа, что Украина находится в той позиции, чтобы бороться и выиграть свою территорию обратно.

"Я не буду делиться всеми деталями", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, у главы государства уточнили, меняет ли это в корне ситуацию, что Трамп верит в такую возможность.

"Трамп является тем, кто сам меняет правила игры, если он будет уверен в Украине. Я думаю, что он сейчас гораздо ближе к этой ситуации", - считает Зеленский.

Также как добавил президент Украины, он сообщил Трампу, что вообще не видит влияния и желания со стороны Китая остановить войну России против Украины.

При этом, у Зеленского спросили, что случилось, что Трамп изменил свою риторику.

"Этот мой диалог с президентом Трампом. И я хочу, чтобы он остался между нами. Пока не время", - отметил Зеленский.

По убеждению главы государства, США могут сделать очень сильные шаги. И именно об этом Зеленский говорил Трампу, что Соединенные Штаты могут сами делать сильные шаги без ожидания на действия Европы.

"Я хочу, чтобы Америка шла вперед", - сказал Зеленский.

Как отметил Зеленский, Трамп теперь знает больше деталей о ситуации на поле боя, чем до сегодняшнего дня.

"Я рад из-за этого. Я благодарен ему и наверняка его людям, которые также информируют его. И я немного ввел его в курс дела, что происходит. И он согласился со мной с тем, что происходит на поле боя. И это очень важно", - сказал Зеленский.

Как рассказал Зеленский, российский диктатор Владимир Путин предоставил президенту США Дональду Трампу ложную информацию о том, что российские войска "за один день, за одну неделю, за один месяц" полностью оккупируют украинский Донбасс, или большую часть украинского востока, которую контролирует Украина.

В то же время, как подчеркивает президент Украины, во время его личного разговора с Трампом о ситуации на фронте, американский лидер понял, что "Путин делится определенной информацией, которая далека от реальной ситуации на поле боя, далека от правды".

"Теперь он (Трамп - прим. ред) доверяет значительно больше мне благодаря той информации, которой делится с партнерами моя разведка и военные", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что в сентябре Силы обороны Украины деоккупировали на востоке около 360 км.кв - примерно 200 км.кв. было освобождено и остальная территория была окружена.

"Если вы "выигрываете", вы не можете отойти на 400 км за один месяц", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, соответствующая информация влияет на партнеров.

Встреча Зеленского и Трампа - последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп после встречи с Зеленским выразил убеждение, что Украина, при поддержке Европейского Союза, находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в первичных границах. Он отметил, что Россия ведет бессмысленную войну против Украины уже почти четыре года. По мнению Трампа, "реальное военное государство" могло бы выиграть ее менее чем за неделю.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что предупредил президента США о том, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться распространить войну. Президент Украины добавил, что глава Кремля не будет ждать завершения войны в Украине, а будет искать слабые места в Европе и странах НАТО. Зеленский отметил, что Трамп с этим мнением согласился. Украинский лидер поделился, что сказал главе Белого дома, что не знает, какую страну может выбрать Россия в качестве новой жертвы, но, по его мнению, Европа готова к такому развитию событий.

