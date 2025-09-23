При этом он отметил, что Штаты будут работать с союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории Альянса.

НАТО не будет сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, если они не атакуют. Такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

"Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют. Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и в дальнейшем", – сказал он в интервью CBS Mornings, текст которого приводит Госдеп США.

По его словам, Соединенные Штаты Америки являются партнером и "важнейшим" членом НАТО.

"И я думаю, что вчера в Организации Объединенных Наций наш новый посол здесь, Майк Уолтц, очень четко дал понять, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО. Это обязательство остается неизменным", – добавил Рубио.

Сбитие российских самолетов в воздушном пространстве НАТО

После того, как российские самолеты МиГ-31 на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии, ряд стран-членов НАТО заявили о готовности сбивать таких нарушителей.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что если российская ракета или другой объект попадет в пространство НАТО – намеренно или случайно – Россия не должна жаловаться на Совбезе ООН, что этот объект был сбит.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что Лондон и союзники по НАТО будут противостоять российским самолетам в воздушном пространстве Европы, если это понадобится.

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что Стокгольм применит силу, если это будет необходимо.

