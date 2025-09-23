Американский президент также высказался за сбитие российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне очень уважают борьбу, которую ведет Украина. При этом он считает, что война будет продолжаться еще долго.

Такие заявления американского лидера прозвучали во время его совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися.

На вопрос о том, доверяет ли он все еще Путину, Трамп ответил, что сообщит через месяц.

Он также высказался о состоянии российской экономики:

"Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию".

При этом Трамп добавил, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о закупках российских ресурсов Будапештом.

Президента США также спросили, будет ли Вашингтон предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС. По словам Трампа, об этом будут говорить.

"Мы будем говорить об этом. И я надеюсь, что мы будем иметь возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос", – сказал он.

Трамп о сбитии российских самолетов в небе НАТО

Американский президент также высказался за сбитие российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО.

При этом на уточняющий вопрос о том, поддержит ли он союзников по НАТО, если они будут сбивать российские самолеты, Трамп ответил так:

"Это зависит от обстоятельств".

Стоит отметить, что его слова резко контрастируют с тем, что говорил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, страны НАТО не будут сбивать российские самолеты, которые нарушают пространство альянса, если эти самолеты не атакуют.

Война в Украине: другие важные новости

Reuters сообщает, что после атаки дронов остановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод. Пожар повредил установку по производству конденсата мощностью 3 миллиона метрических тонн в год.

Тем временем в Генштабе ВСУ окончательно подтвердили попадание по двум российским самолетам на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму. Отмечалось, что также удалось поразить линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в Брянской области страны-агрессора.

