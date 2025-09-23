Сийярто признал, что понимает, почему Трамп требует, чтобы партнеры отказались от российских нефти и газа.

Венгрия не будет отказываться от поставок российских энергоносителей, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian.

"Мы не можем обеспечить безопасное снабжение энергетическими продуктами нашей страны без российской нефти или газа", - сказал он.

Сийярто признал, что понимает, почему Трамп требует, чтобы европейские партнеры отказались от российских нефти и газа. Тем не менее он заверил, что Венгрии будет очень трудно отказаться от поставок российских энергоносителей.

"Для нас энергоснабжение - это чисто физический вопрос. Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то помимо России... Но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. И если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидным, что без российских поставок невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", - сказал он.

В издании напомнили, что ранее Трамп говорил о том, что он готов ввести санкции против России, но все страны-члены НАТО должны отказаться от российских энергоносителей. По его словам, Европа должна "сделать первый шаг".

Тем не менее, по данным издания, венгерская государственная компания MOL Group импортирует около 5 млн тонн нефти в год по трубопроводу "Дружба", поставляя сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии. Будапешт и Братислава сопротивляются призывам Трампа прекратить импорт энергоресурсов из РФ.

Трамп призвал Европу отказаться от закупки российской нефти - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России. В Bloomberg напомнили, что американский лидер говорил о том, что готов усилить санкции против РФ, но не тогда, "пока Европа покупает российскую нефть".

Также Трамп выразил свое разочарование из-за российского диктатора Владимира Путина. По его словам, война в Украине закончится, если цены на нефть будут снижены сильнее.

