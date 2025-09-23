Напомним, что из-за дронов была парализована работа аэропорта в Копенгагене.

Вечером в понедельник, 22 сентября, в небе над столицей Дании Копенгагеном были зафиксированы неизвестные дроны. Власти страны не исключают причастность России к инциденту.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения якобы являются "голословными". Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, страна, которая занимает серьезную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать", – заявил представитель Кремля.

Инцидент с дронами в Дании

Напомним, что поздно вечером 22 сентября в столице Дании Копенгагене из-за появления дронов был парализован аэропорт. Его закрывали на взлет и посадку, рейсы перенаправляли в другие места. Сообщалось, что в районе аэропорта Копенгагена было замечено 2-3 больших дрона.

Неизвестные дроны были замечены и в Норвегии. В Осло звучала воздушная тревога из-за сообщения о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна подверглась "самой серьезной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру". Она не исключает, что к инциденту может быть причастна Россия. По ее словам, это событие "вписывается в недавние события, связанные с другими атаками дронов, нарушениями воздушного пространства и хакерскими атаками на европейские аэропорты".

