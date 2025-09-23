Также москвичи не испытывают стресса в результате конфликта и не понесли финансовых потерь из-за войны в Украине.

Спустя более чем три года после российского вторжения в Украину, в Москве война все еще кажется далекой. Как отмечает The Times, в столице России редко где можно увидеть послевоенные символы "Z" и рекламу военного набора.

В материале отмечается, что в Москве даже сирены воздушной тревоги не звучат, когда в этом направлении летят беспилотники, тогда как в городах, которые расположены ближе к украинской границе, их включают почти ежедневно.

Поэтому, издание предполагает, что попытка Кремля защитить Москву от реалий войны была в значительной степени, если не полностью, успешной. Приводятся результаты опроса Левада-Центра, которые свидетельствуют о том, что каждый второй москвич не знает никого, кто воюет в Украине, не понес финансовых потерь и не испытывает стресса вследствие конфликта.

Хотя, отмечается в публикации, жестокое подавление Кремлем антивоенных протестов означает, что очень мало людей в Москве готовы подробно рассказывать о своих чувствах относительно вторжения в Украину, очевидно, что конфликт, крупнейший в Европе с 1945 года, никогда не покидает мыслей многих людей.

"Война влияет на всех. Внутри она всегда давит на тебя. Но в повседневной жизни для меня ничего не изменилось. Просто вокруг стало больше негатива", - рассказал мужчина в кафе.

Также издание рассказало, что 20-летняя студентка Ася, которая была со своим парнем, поделилась, что ее брат вернулся с войны из Украины с посттравматическим стрессовым расстройством.

Издание цитирует заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что 90 тысяч жителей города воюют в Украине. По словам аналитиков, большинство из них - выходцы из более бедных регионов России, которые временно переехали в столицу, чтобы воспользоваться щедрыми бонусами за подписание военных контрактов.

Указывается, что в столице России солдатам выплачивают единовременную премию в размере 2,3 миллиона рублей, а ежемесячная зарплата у них составляет 260 тысяч рублей, что в несколько раз выше средней заработной платы в некоторых регионах страны-агрессора.

Издание предполагает, что западные санкции, которые, как многие ожидали, парализуют российскую экономику, пока не повлияли существенно на уровень жизни в Москве.

В то же время, как говорится в статье, хотя на первый взгляд все кажется гладким, блестящий фасад Москвы начинает трескаться, поскольку экономический рост, который был подпитан инвестициями в военную и оружейную промышленность, почти остановился.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Reuters, дефицит бензина в России из-за ударов украинских беспилотников больно ударил по частным нефтеперерабатывающим заводам и заставил часть из них закрыться. Журналисты добавляют, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка. При этом, заправочные станции, принадлежащие крупным нефтяным компаниям могут позволить себе работать в обычном режиме.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман отметил, что Украина сейчас имеет паритет с россиянами в изготовлении дальнобойных беспилотников. По его словам, когда Украина наносит такие удары по Москве, то позиция других стран меняется. Эксперт не исключает, что вскоре на Москву могут полететь и ракеты.

"Война в Украине отвлекла ресурсы и внимание России от критических внутренних проблем безопасности. Кремль больше заинтересован в преследовании политических оппонентов России, чем в расследовании террористических угроз", - сказала эксперт по вопросам России в аналитическом центре Royal United Services Institute Эмили Феррис.