Наиболее популярная профессия в Украине - подсобный рабочий.

Государственная служба занятости опубликовала перечень специальностей, которые пользовались наибольшим спросом среди работодателей с начала 2025 года. По некоторым из них наблюдается дефицит кадров, когда количество вакансий существенно превышает количество желающих.

По информации службы, больше всего украинские компании искали подсобных рабочих - 15 тысяч запросов с начала года. Они выполняют вспомогательные работы на производственных участках, строительстве или складах, и такая работа не требует специальной подготовки. Однако желающих устроиться с этим направлением было еще больше - более 18 тысяч человек.

По состоянию на сентябрь, согласно данным онлайн-портала по поиску работы Work.ua, средняя зарплата подсобного рабочего в Украине составляет 25 тыс. грн. Однако можно найти вакансии с большим зарплатным предложением. В частности, на сервисе Rabota.ua предлагаются варианты до 35 тыс. грн.

Видео дня

Вторым самым популярным предложением работы, по данным Госслужбы занятости, был водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года. При чем это направление - дефицитное, ведь работать водителями при этом хотели лишь 10,6 тысячи человек. Это отражается и на заработной плате.

Средняя зарплата водителя в Украине равна 32,5 тыс. грн, отмечают на Work.ua. Впрочем, в зависимости от места работы, нагрузки и типа транспортного средства, зарплатные предложения сильно варьируются. В частности, на Rabota.ua размещены вакансии таксистов, которым обещают до 40 тыс. грн, и водителей-дальнобойщиков - с зарплатами до 40 тыс. грн, 60 тыс. грн и даже 105 тыс. грн.

Третье место в рейтинге ГСЗ занимает вакансия продавца продовольственных товаров. Работодатели предлагали чуть более 13 тысяч рабочих мест для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении.

Еще одной популярной вакансией является продавец-консультант. Их работодатели искали чуть более 9 тысяч раз, тогда как желающих было 11 тысяч. Средняя зарплата продавца разного профиля - 21,5 тыс. грн.

Пятерку лидеров закрывает вакансия повара. Работодатели с начала года разместили почти 8,7 тыс. таких вакансий, тогда как искали эту работу около 12 тысяч человек. Средняя заработная плата - 27,5 тыс. грн.

На шестом месте уборщик служебных помещений. Таких предложений было размещено почти 8 тысяч, а вот соискателей работы в этом направлении - 10,5 тысяч. Средняя заработная плата - 15 тыс. грн.

Седьмой по популярности является вакансия бухгалтера. Таких работников работодатели искали 6,7 тысячи раз. Претендентов на такие должности за отчетный период насчитывалось почти 9 тысяч. Средняя заработная плата - 25 тыс. грн.

Восьмой наиболее запрашиваемой работодателями вакансией является учитель учреждения общего среднего образования. Речь идет о преподавателях начальных школ, гимназий и лицеев. Запрос на такую работу был на уровне 4,7 тысячи. А учителей, которые стремились устроиться на эти вакансии - 7 тысяч. Средняя заработная плата - 17,5 тыс. грн.

Девятая самая популярная профессия - швея (4,6 тысячи предложенных работодателями вакансий). А вот работников, которые стремятся занять такие должности, было меньше (всего 3,9 тысячи человек). Средняя заработная плата - 25 тыс. грн.

И закрывает десятку самых востребованных профессий медицинская сестра (медицинский брат). Подобных предложений было почти 4,5 тысячи, а вот претендентов на такие должности больше - 6,7 тысячи потенциальных работников. Средняя заработная плата - 19 тыс. грн.

Работа в Украине - последние новости

По данным Госзанятости, на одного соискателя работы через Единый портал вакансий приходилось два вакантных рабочих места. Дефицит рабочей силы обусловлен военными действиями в стране и существенными изменениями в экономике.

Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Украине достигает почти 19%, а иногда эта разница достигает - 25%. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, причинами может быть невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

Вас также могут заинтересовать новости: