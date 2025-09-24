Также госсекретарь США отметил, что Трамп проявил "чрезвычайное терпение", не вводя против России санкции.

Государственный секретарь США Марко Рубио признал, что чрезвычайно сложным вызовом оказалась война в Украине. Такое заявление он сделал во вторник, 23 сентября, во время заседания Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.

По его словам, президент США Дональд Трамп "неустанно работал" над урегулированием войны в Украине, потратив огромное количество собственного времени и энергии. Он считает, война не может закончиться военным путем, а только благодаря мирным переговорам.

"Она закончится за столом переговоров - именно там завершится эта война. Но чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей будет гибнуть, тем больше будет разрушений", - отметил Рубио.

Госсекретарь США считает, что глава Белого дома "проявил чрезвычайное терпение, избегая дополнительных санкций против России", потому что надеялся на прорыв в этом вопросе. Однако, он добавил, что его терпение не безгранично.

"Он имеет возможность и варианты по введению дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий", - предупредил Рубио.

Также госсекретарь США поделился, что президент Трамп имеет все для продажи "оборонительного и, очевидно, наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от российских атак".

Война в Украине - свежие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что война в Украине продлится еще долго. Он добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися. Также глава Белого дома отметил, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Украина же, по его мнению, очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский решил не рассказывать подробности, что заставило главу Белого дома заявить о том, что Украина способна вернуть свою территорию. Президент Украины отметил, что Трамп сам меняет правила игры, если он будет уверен в Украине. По мнению украинского лидера, сейчас он стал ближе к этой ситуации. Зеленский убежден, что США могут сами делать сильные шаги без ожидания на действия Европы.

