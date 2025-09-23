Дрифт предлагают наказывать штрафом до 17 тыс гривень и лишением прав.

В Украине планируют усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет Экономическая правда.

"Нами разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением – предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения", – отмечает он.

Как сообщается, водители могут потерять не только права, но и машины, которые могут конфисковать для нужд Вооруженных сил Украины – последнее произойдет в случае управления в состоянии опьянения во время военного положения.

В целом рассматриваются следующие ужесточения санкций:

В случае дрифта – штраф до 17 тыс гривень и лишение прав;

В случае превышения шума – штраф до 34 тыс гривень;

В случае нетрезвого управления – штраф до 51 тыс гривень, лишение прав и конфискация авто;

В случае управления в состоянии опьянения во время военного положения – возможность конфискации авто в пользу Вооруженных сил Украины.

Отметим, что сегодня штрафы за вождение в нетрезвом состоянии могут составлять от 17 до 51 тыс гривень, в зависимости от тяжести нарушения.

Если будет доказано, что водитель пьян, ему грозит штраф в размере 17 тыс гривень и лишение прав на один год. Если водителя поймают за рулем навеселе второй раз за год, штраф возрастает до 34 тыс гривень, а водитель будет лишен прав на три года.

За третье нарушение в течение года штраф возрастает до 51 тыс гривень, а водитель может потерять права на десять лет.

Кроме вышеупомянутых усиленных санкций предлагаются законопроекты, которые призваны:

Усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения;

Ужесточить требования по шинам – ввести обязательные зимние/всесесезонные шины со штрафами за нарушение до 8500 грн и лишением прав в случае повторных нарушений;

Определить четкие правила и ответственности по пользованию электросамокатами и другим электротранспортом;

Снизить нештрафованный порог с 20 до 10 км/ч, ввести четкую градацию штрафов за нарушение ограничений скорости;

Обязать пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы;

В качестве альтернативной инициативы ввести систему штрафных баллов для нарушителей и возможность для граждан фиксировать нарушения.

По словам Алексея Билошицкого, такие инициативы должны сформировать у граждан ощущение неотвратимости наказания. Также планируется обязательное изучение в школах основ безопасности дорожного движения.

Мобилизация транспортных средств – что надо знать

В 2024 году Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, один из пунктов которого регулирует вопрос изъятия авто у граждан на нужды ВСУ.

Норма касается только тех граждан, которые имеют более одного транспортного средства. Перед тем, как забрать авто, должна быть проведена оценка его рыночной стоимости.

Под мобилизацию в первую очередь подпадают грузовые и специальные авто, которые могут быть полезны для военных нужд. Это касается внедорожников, микроавтобусов, фургонов и автомобилей повышенной проходимости.

Напомним также, что недавно юрист Елена Хоменко объяснила, в каких случаях возможно изъятие автомобиля за долги перед ТЦК и почему это случается нечасто.

