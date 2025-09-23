Президент США выразил сожаление, что ему пришлось этим заниматься вместо ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он за семь месяцев остановил семь войн, и ни в одном из этих случаев Организация Объединенных Наций ему даже не попыталась помочь. Об этом он сказал 23 сентября во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я остановил семь войн. Ни один президент, ни один премьер-министр, да и вообще ни одна страна никогда не делали ничего подобного, а я сделал это всего за семь месяцев. Такого никогда не было раньше. Для меня большая честь сделать это", - отметил Трамп.

Он выразил сожаление, что ему пришлось этим заниматься вместо того, чтобы это делала ООН.

Видео дня

"К сожалению, ни в одном из этих случаев ООН даже не пыталась помочь. Я закончил семь войн, имел дело с лидерами каждой из этих стран и ни разу не получил даже телефонного звонка с ООН с предложением помочь в заключении соглашения. Все, что я получил от ООН, - это эскалатор, который при подъеме останавливался прямо на середине, и поломанный телесуфлёр", - отметил глава Белого дома.

По его словам, то, что ООН не помогала, он уже понимал постфактум, а не во время переговоров. Трамп обратился с вопросом: какова же тогда цель Организации Объединенных Наций?

"У ООН такой огромный потенциал. Но по большей части она даже не приближается к тому, чтобы реализовать этот потенциал. По крайней мере, на данный момент все, что они делают, - очень сильное заявление, после которого никогда нет действий. Это пустые слова, а пустыми словами войну не закончить", - объяснил президент США.

По его мнению, "единственное, что решает проблемы войн, – это действия".

"Теперь, закончив все эти войны, а также проведя переговоры по Авраамским соглашениям, что является очень большой вещью, за которую наша страна не получала и никогда не получит похвалы, все говорят, что я заслуживаю Нобелевской премии", - добавил Трамп.

Генеральная Ассамблея ООН: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, высказался о войне в Украине, которая, по его словам, не может иметь военного решения. Он намекнул, что нужно удовлетворить требования агрессора, мол, найти решение "предусматривает учет законных проблем безопасности всех стран".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В частности, он провел переговоры со спецпредставителем США Китом Келлогом перед встречей с Трампом. Стороны также затронули тему развития сотрудничества Украины и США, в частности, взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые предложил Киев Вашингтону.

Reuters писало, что от выступления Зеленского в ООН и встречи с Трампом не стоит ждать чудес. По данным собеседника информагентства, Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращением помощи США, но может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: