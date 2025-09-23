Сбалансированная диета, богатая фруктами, может помочь снизить кровяное давление и поддерживать здоровый кровоток.

Людям, страдающим гипертонией, может быть полезно добавить в свой рацион ягоды, бананы, арбуз, виноград, киви и другие фрукты. Они содержат клетчатку, витамины, минералы и полезные растительные вещества, которые могут помочь снизить давление.

какой фрукт снижает давление.

Бананы

Бананы содержат калий, минерал, который помогает контролировать кровяное давление. Недостаток калия может со временем привести к повышению кровяного давления.

Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 3400 миллиграммов для мужчин и 2600 миллиграммов для женщин. Один банан весом около 115 граммов содержит 375 миллиграммов калия.

Исследование 2019 года показало, что ежедневное употребление 40 граммов приготовленных зеленых бананов снижает систолическое кровяное давление через шесть месяцев у людей с преддиабетом и диабетом.

Черника

Черника содержит много антиоксидантов, в частности антоцианов, которые помогают защитить клетки от повреждений. Также они могут помочь в выработке оксида азота, который расслабляет кровеносное сосуды, что улучшает кровоток.

Исследование 2015 года показало, что ежедневное употребление черники снижает кровяное давление и повышает уровень оксида азота у женщин в постменопаузе с гипертонией 1 стадии и предгипертонией.

Киви

Киви – отличный источник витамина C. Обзор исследований 2020 года показывает, что этот витамин может помочь снизить кровяное давление у людей с гипертонией. Один киви, весом с 75 грамм, содержит около 56 миллиграммов витамина С.

В одном исследовании участники в течение двух месяцев ежедневно употребляли либо три киви, либо одно яблоко. У тех, кто ел киви, артериальное давление было ниже, чем у группы, которая ела яблоки.

Арбуз

Арбуз содержит аминокислоту под названием L-цитруллин, которую организм преобразует другую аминокислоту в L-аргинин. Она помогает организму вырабатывать оксид азота, который расслабляет кровеносные сосуды и поддерживает кровоток.

Некоторые исследования показывают, что добавки из арбуза могут помочь снизить кровяное давление. Однако в небольшом исследовании 2021 года женщины, которые в течение четырех недель ежедневно пили около 720 миллилитров арбузного сока, не заметили никаких изменений.

Грейпфрут

Одна чашка грейпфрута содержит 290-330 миллиграммов калия и 76-85 миллиграммов витамина C. При этом одна чашка грейпфрутового сока содержит около 400 миллиграммов калия и 94 миллиграмма витамина C, что составляет 104% суточной нормы витамина C, необходимой большинству людей.

Исследование 2021 года показало, что грейпфрутовый сок сам по себе не снижает кровяное давление. Однако в сочетании с свекольным соком он снижал систолическое кровяное давление больше, чем свекольный сок сам по себе. Исследования показывают, что свекольный сок может помочь снизить кровяное давление, поддерживая выработку оксида азота в организме. Это исследование предполагает, что добавление грейпфрутового сока может усилить этот эффект.

Виноград

Виноград содержит полезные растительные соединения, называемые полифенолами, такие как антоцианы и кверцетин. Обзор исследований показал, что потребление менее 733 миллиграммов полифенолов из винограда помогает снизить кровяное давление.

В более раннем исследовании люди с нормальным кровяным давлением в течение восьми недель пили 7 миллилитров сока винограда сорта Конкорд на каждый килограмм своего веса. Их кровяное давление в течение дня не изменилось. Однако их ночное кровяное давление снизилось, что может свидетельствовать об улучшении контроля давления.

Авокадо

Авокадо — это фрукт, богатый калием и витамином Е. Один авокадо (около 200 граммов) содержит 975 миллиграммов калия. Он также содержит 4,2 миллиграмма антиоксиданта витамина Е, что составляет 28% суточной потребности для большинства людей.

Исследователи изучили привычки потребления авокадо более чем 67 000 женщин и наблюдали за ними в среднем в течение 2,2 лет. Участники, которые ели около пяти или более порций авокадо в неделю, были на 17% менее подвержены риску развития гипертонии.

Гранаты

Гранаты содержат много веществ, которые предотвращают повреждение клеток, уменьшают воспаление и защищают от микробов.

Исследования показывают, что гранаты могут помочь снизить кровяное давление несколькими способами. Они могут помочь клеткам в кровеносных сосудах работать лучше, что способствует здоровому кровотоку. Гранаты также могут защищать эти клетки от повреждений и помогать предотвращать накопление бляшек и сужение кровеносных сосудов.

Большинство исследований были сосредоточены на добавках из граната, а не на употреблении фруктов или сока. Обзор исследований 2025 года показал, что прием добавок из граната снижал кровяное давление и улучшал другие показатели здоровья сердца, такие как уровень холестерина в крови.

В другом обзоре 2017 года были рассмотрены восемь клинических исследований, посвященных гранатовому соку и здоровью сердца. Результаты показали, что употребление гранатового сока снижает кровяное давление. Наибольшее снижение систолического кровяного давления наблюдалось, когда люди пили менее 240 миллилитров сока.



