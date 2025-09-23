В Харькове были слышны мощные взрывы.

Вечером во вторник, 23 сентября, российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по Харькову. В городе раздавались взрывы.

Об очередной вражеской атаке по Харькову сообщил городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале. По его словам, россияне наносят удары "Шахедами".

Обновлено 22:51: По предварительной информации, которая требует уточнения, большинство из 16-ти прилетов пришлось на Холодногорский район города, сообщает Терехов.

Ранее Терехов писал, что один из прилетов произошел в Холодногорском районе города. Впоследствии он добавил, что из-за ударов в некоторых районах Харькова фиксируются проблемы с поставками электроэнергии.

Над городом фиксировали новые дроны.

"Восемь ударов враг уже нанес по Харькову, и над городом еще минимум четыре дрона. Также на Харьков из области еще суют вражеские БПЛА. Будьте осторожны!" – написал Терехов в 22:38.

По состоянию на 22:42, по информации мэра Харькова, в городе прозвучало уже 11 взрывов. Впоследствии почти одновременно прогремели еще два взрыва, пишет Терехов.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под вражеским ударом оказался и Шевченковский район Харькова.

"В результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар. На место удара направляются подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока не поступала", – добавил он.

23 сентября российские захватчики атаковали ряд городов Украины. В частности, под вражеским ударом оказался Никополь Днепропетровской области. Там из-за попадания вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя женщина, также есть пострадавшая.

В то же время по Запорожью россияне нанесли 5 ударов. По состоянию на 21:38 сообщалось о двух жертвах атаки. 30-летний мужчина, который днем получил тяжелые ранения из-за вражеского удара по городу, к сожалению, скончался в больнице. Всего за медицинской помощью обратились по меньшей мере 15 человек, сообщал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

