Госсекретарь США считает, что у ООН есть огромный потенциал.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН может раскритиковать организацию за ее бездействие в вопросе завершения войн. В том числе – в Украине и в Газе.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. Он отметил, что у ООН есть огромный потенциал. При этом, по его словам, "бремя" поисков решения для завершения войны несет Трамп.

"Думаю, одна из тем, которую президент должен будет затронуть и затронет, - это сама ООН. Вопрос в том, зачем нам все еще нужна ООН? У нее огромный потенциал. Это организация, которая может делать большие и важные дела в мире, но сейчас она этого не делает", – отметил Рубио.

Он также вспомнил о ситуации в Гаити, где, по его словам, государство захвачено бандами. Рубио говорит, что США просят ООН вмешаться. Однако на пути может встать Пекин, и тогда результата не будет.

"Поэтому, думаю, президент собирается бросить вызов ООН. Найти свое значение, цель и полезность как организации. Потому что сейчас она, похоже, не выполняет своей работы, зато хорошо умеет тратить большие деньги", – подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, Рубио призвал Киев согласиться на договоренности относительно урегулирования войны в Украине.

Война в Украине и США: другие новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, почему Трамп тянет с введением более жестких санкций против России. По его словам, такой шаг стал бы помехой для роли Вашингтона в качестве посредника между Украиной и РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с Дональдом Трампом провел переговоры с его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Стороны говорили о развитии сотрудничества Украины и США, в частности – взаимовыгодных соглашений по дронам.

