Глава Белого дома подчеркнул, что украинцы доказали свою способность воевать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился, что думает о сообщении, которое президент США Дональд Трамп опубликовал относительно войны в Украине после встречи в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским. Видео опубликовано в Telegram-канале Новости.live.

По его мнению, сообщение главы Белого дома было "очень правильным" и президент Франции считает, что Украине необходима в этой ситуации поддержка.

"Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и считаю, что оно очень правильное. Если мы быстро поддержим Украину в этой ситуации, с учетом проблем в российской экономике, то будем иметь возможность для хорошего будущего", - сказал Макрон.

Видео дня

Отмечается, что в ответ на слова Макрона, глава Белого дома поделился, что украинцы имеют большой энтузиазм и доказали свою способность воевать. Трамп признал, что Россия могла оказаться "бумажным тигром", ведь за 3,5 года войны ее успехи оказались ограниченными, несмотря на огромные человеческие потери.

США и Украина - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что администрация Трампа до сих пор так и не ввела дополнительные санкции против России, потому что это помешало бы роли Вашингтона как посредника между Украиной и РФ. Однако, Рубио не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России в будущем. Также Рубио раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ.

Также мы писали, что Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться не военным путем, а мирными переговорами. Чем дольше она будет продолжаться, считает он, тем больше будет гибнуть людей и будут новые разрушения. В то же время, госсекретарь США добавил, что президент Трамп имеет все для продажи "оборонительного и, очевидно, наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от российских атак".

Вас также могут заинтересовать новости: