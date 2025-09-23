Ученые предполагают, что динозавр был длиной около 7 метров, а его вес составлял более 1000 килограммов.

В Южной Америке появился новый король динозавров. Хищника назвали Joaquinraptor casali, он имел длину около 7 метров и был быстрым охотником с мощными "когтями, похожими на ножницы для живой изгороди", пишет Live Science.

Отмечается, что останки огромного зверя были найдены с костью ноги древнего родственника крокодила, зажатой в его челюстях.

Главный автор исследования, палеонтолог из Патагонского института геологии и палеонтологии CONICET в Чубути, Аргентина Лусио Ибирику вместе с коллегами обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость.

В публикации рассказывается, что она включала большую часть черепа, ребер, позвонков, передних и задних конечностей в формации Лаго Колхуэ Хуапи на юге центральной части провинции Чубут в центральной Патагонии, Аргентина.

Предполагается, что этот хищник был типом теропода, известного как мегараптор, или "большой вор", который жил в конце мелового периода, примерно 70-66 миллионов лет назад. Это происходило до того, как астероид Чиксулуб врезался в полуостров Юкатан, вызвав вымирание мелово-палеогенового периода, которое положило конец динозаврам, за исключением некоторых птиц.

Отмечается, что мегарапторы, которые жили в Южной Америке, Азии и Австралии, были хищниками с удлиненными черепами, мощными лапами и большими когтями.

"Эта окаменелость, которая считается последней сохранившейся мегарапторой, дает представление о последней фазе их эволюционной истории в Южной Америке перед массовым вымиранием", - отметила палеонтолог из Университета Калгари в Канаде Дарла Зеленитски, которая не участвовала в работе.

По словам ученой, это открытие показывает, что мегараптораны (любые динозавры, принадлежащие к кладе Megaraptora, которая включает мегарапторов) оставались относительно крупными до конца мелового периода, вероятно, занимая нишу верхушки хищников в регионе южной Патагонии в то время.

В пубилкации добавляется, что земли, где бродил этот вид динозавра, сильно отличались от современного прохладного и сухого климата Патагонии. Осадки из того же слоя, что и находка окаменелости, свидетельствуют о том, что это была, вероятно, теплая и влажная пойма у моря.

Ибирику также рассказал изданию, что первые следы окаменелости были обнаружены в 2019 году, но для ее полного раскапывания понадобилось проделать три полевых сезона. Он поделился, что когда наконец удалось раскопать окаменелость, исследователи обнаружили в челюстях динозавра кость ноги родственника крокодила, что указывало на его рацион питания и на то, что он, вероятно, был главным хищником в этой местности.

Указывается, что исследователи также проанализировали гистологию, или микроструктуру, большеберцовой кости и ребра, чтобы определить возраст особи на момент смерти.

"На основе гистологического анализа мы знаем, что это была половозрелая особь, но она могла бы еще немного подрасти. Мы знаем, что на момент смерти ей было по меньшей мере 19 лет", - поделился ученый.

На основе измерения костей, также ученые сделали предположение, что динозавр был длиной около 7 метров, а его вес составлял более 1000 килограммов.

В публикации говорится, что в журнале Nature Communications во вторник, 23 сентября, вышла статья на эту тему.

"Это фантастическое открытие и одно из самых интересных новых открытий динозавров за последние годы. Именно такие динозавры возглавляли южную пищевую цепь в то время, когда тираннозавр рекс господствовал в Северной Америке", - рассказал изданию палеонтолог из Эдинбургского университета в Шотландии Стив Брусатте, который не принимал участия в исследовании.

