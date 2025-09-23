Пожар повредил установку по производству конденсата мощностью 3 миллиона метрических тонн в год.

Астраханский газоперерабатывающий завод в России, контролируемый "Газпромом", 22 сентября приостановил производство моторного топлива. Причиной стал пожар после атаки дронов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Источники говорят, что пожар охватил установку по производству конденсата мощностью 3 миллиона метрических тонн в год. Она производит бензин и дизельное топливо.

Они также заявили, что завод может возобновить производство только через несколько недель или месяцев.

Издание добавило, что Санкт-Петербургская товарная биржа с понедельника приостановила продажу оптовых партий топлива с Астраханского завода.

Что известно об атаке дронов на завод в Астрахани

Напомним, что предприятие считается одним из крупнейших газохимических комплексов мира. Завод выпускает автомобильный бензин, топливо дизельное, техническую серу и тому подобное. Оно работает с 1985 года. Сейчас численность персонала составляет 5600 человек.

Завод расположен вблизи Каспийского моря, примерно в 1675 км от украинской границы. В феврале завод уже останавливал работу на фоне атаки украинских дронов. Тогда там объясняли, что предприятие остановили превентивно, чтобы "не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности". Однако тогда там был серьезный пожар.

