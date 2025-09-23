Россияне постепенно модернизируют свои дроны, которые теперь являются угрозой не только для Украины, но и для Запада.

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия запускала около 150-200 беспилотников в месяц. Сейчас она производит и запускает почти 5000 дронов в месяц. Об этом говорится в анализе Foreign Policy.

В издании напомнили, что 7 сентября россияне нанесли самый масштабный авиаудар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Всего за одну ночь оккупанты запустили 860 беспилотников типа "Шахед" и ракет.

Уже спустя два дня около 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, вынудив НАТО поднять истребители в небо, чтобы сбить вражеские цели. Еще спустя несколько дней последовало аналогичное вторжение в воздушное пространство Румынии.

В издании считают, что подобные инциденты стали частью более широкой тенденции, в рамках которой Москва сделала дешевые ударные дроны основой своей воздушной кампании. Только с начала 2025 года Россия запустила более 33 000 беспилотников типа "Шахед" по Украине. За аналогичный период 2024 года было запущено всего 4800 дронов.

В издании обратили внимание на то, что запуски крылатых и баллистических ракет остались относительно стабильными. Это изменение демонстрирует эволюцию стратегии РФ, которая заключается в высоком давлении на противовоздушную оборону Украины.

В анализе издания также говорится о том, что ключом к стратегии Москвы по использованию недорогих беспилотников является их масштабируемость. Они производятся сразу на нескольких предприятиях в России, включая заводы в Алабуге и Ижевске.

По данным издания, россияне продолжают получать электронные компоненты для своих дронов от других стран, несмотря на западные санкции. Для этого Россия пользуется различными нелегальными схемами поставок.

Более того, производственные мощности позволили России постепенно улучшать свои дроны и внедрять инновационные решения. В частности, беспилотник "Герань-3" имеет заявленную дальность до 2500 километров, что в теории позволит Москве наносить удары по целям в некоторых частях Центральной Европы.

Для Запада главной проблемой заключается даже не сложность перехвата российских дронов, а возможность сбивать их с приемлемыми затратами. Например, Польше понадобилось задействовать собственные и союзные истребители, что является неоправданно дорогим способом ликвидировать вражеские беспилотники.

В издании резюмировали, что главной причиной, почему Россия отдает предпочтение использованию дешевых ударных дронов, является попытка вымотать Украину и подавить моральный дух украинцев.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что в последние месяцы Россия начала применять новые методы для расширения радиуса действия своих ударных беспилотников и постоянного контроля над украинской логистикой. Враг делает все возможное, чтобы помешать попаданию людей и грузов на фронт.

Как пишет издание, сейчас РФ может угрожать украинским дорогам дальше от линии фронта, чем раньше. Оптоволоконные беспилотники теперь могут преодолевать более 19 километров за линией фронта.

