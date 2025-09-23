В результате удара по полигону "Молькино" Россия потеряла больше всего ракетных комплексов "Искандер" за один раз.

Стали известны потери россиян в технике в результате пожара на полигоне "Молькино", что в Краснодарском крае. Как пишет украинский военный портал Defence Express, причиной пожара был удар украинских дальнобойных дронов. Удар был нанесен 14 беспилотниками в 20 числах августа.

Судя по фото, которые опубликовал Telegram-канал "Досье шпиона", было уничтожено сразу шесть машин на шасси МЗКТ-7930 и одну на базе КамАЗа из состава оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер". Также судя по фото на месте прилета бушевал пожар, который пытались потушить.

"В составе комплекса "Искандер" находятся не только пусковые, которые имеют индекс 9П78-1, но и целый ряд других машин. Это транспортно-заряжающая 9Т250, которая также монтируется на шасси МЗКТ-7930, а также КШМ, машина технического обслуживания, пункт расчета пуска и машинная жизнеобеспечения, все на шасси КамАЗ", - добавили аналитики.

Видео дня

В Defence Express добавили, что пока неизвестно, сколько из уничтоженных машин пусковые, а сколько транспортно-заряжающие. Определенную подсказку дают технические люки, которые различаются в пусковой и транспортно-заряжающей машине - на это обратили внимание OSINTеры из Киберборошно. По их мнению была уничтожена только одна пусковая и пять ТЗМ 9Т250. При этом пусковая находилась в отдельном ангаре.

От украинских военных не поступало официальной информации об ударе по полигону. Однако факт пожара подтверждали в российском МЧС. Там говорили, что на полигоне сгорели штаб и казармы, а причину пожара "устанавливают".

Что известно о полигоне "Молькино"

Это большая военная база россиян, которая функционирует с советских времен. С 2015 года она известна, как тренировочный полигон частной компании "Вагнер", а после ликвидации вагнеровцев, как отмечали в российских СМИ, она перешла к так называемому "Африканскому корпусу", которым руководит российское Минобороны.

Defence Express отметил, что рядом с полигоном "Молькино", в населенном пункте Горячий ключ находится место постоянной дислокации 1-й ракетной бригады ВС РФ, которая имеет на вооружении ОТРК "Искандер".

Больше об уничтожении военной техники россиян

Как писал УНИАН, в августе ВСУ уничтожили с помощью FPV-дронов новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Танк был принят на вооружение в 2020 году, а его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов - и это самый дорогой на сегодня российский танк.

Вас также могут заинтересовать новости: