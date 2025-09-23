Это лучшие варианты, чтобы навсегда избавиться от стойких пятен.

Когда дело доходит до борьбы с пятнами — от томатного соуса на одежде до туши на полотенцах — многие опускают руки. Особенно тяжело и практически невозможно вывести следы дезодоранта. Белые футболки со следами жирных разводов и черные платья с меловыми пятнами, которые становятся только хуже, чем больше вы пытаетесь их оттереть...

Дезодорант должен сохранять свежесть и чистоту одежды, но, как показывает опыт, часто он делает прямо противоположное. Однако с этим можно справиться, пишет Southern Living.

Почему остаются пятна от дезодоранта

Одни дезодоранты куда чаще оставляют следы, чем другие. Всё решает состав. Антиперспиранты на основе алюминия, которые блокируют потовые железы, чтобы снизить потоотделение, могут вступать в реакцию с потом и образовывать те самые желтоватые круги под мышками.

Видео дня

Соли алюминия встречаются во многих антиперспирантах. Натуральные дезодоранты не блокируют пот, но маскируют запах, и нередко содержат масла или баттеры (например, кокосовое масло или масло ши), которые оставляют жирные следы при соприкосновении с одеждой.

Чем отстирать пятна от дезика на одежде

Как и с любыми пятнами, главное — скорость. Если вы только что зацепили любимую белую футболку, натягивая её через голову, действовать надо сразу.

Для свежих, лёгких следов, которые заметили на выходе, достаточно взять чистое полотенце, тряпку или даже запасной носок и аккуратно потереть ткань. Часто этого хватает, чтобы след исчез до стирки. Если же пятно остаётся или вы хотите быть уверены, что оно не закрепится, обработайте его дома. Вот лучшие способы — от "кухонных" решений до покупных средств.

Домашние средства:

Паста из соды. Подходит для лёгких пятен от дезодорантов на основе масел. Смешайте 4 столовые ложки соды с 1/4 стакана тёплой воды до пасты, аккуратно вотрите в пятно, оставьте на несколько часов, затем смойте холодной водой и постирайте.

Подходит для лёгких пятен от дезодорантов на основе масел. Смешайте 4 столовые ложки соды с 1/4 стакана тёплой воды до пасты, аккуратно вотрите в пятно, оставьте на несколько часов, затем смойте холодной водой и постирайте. Белый уксус. Отлично справляется с антиперспирантами на основе алюминия и следами пота, особенно на тёмных тканях, где сода может оставить налёт. Разведите 1 стакан уксуса в 4 стаканах тёплой воды, замочите участок на час, слегка потрите щёткой или пальцами, затем постирайте.

Отлично справляется с антиперспирантами на основе алюминия и следами пота, особенно на тёмных тканях, где сода может оставить налёт. Разведите 1 стакан уксуса в 4 стаканах тёплой воды, замочите участок на час, слегка потрите щёткой или пальцами, затем постирайте. Лимонный сок (только для белого). Освежает пожелтевшие подмышки на белых рубашках. Смешайте лимонный сок с водой в равных частях, посыпьте пятно солью и аккуратно потрите. Оставьте одежду на солнце на час, после чего постирайте. Не используйте на цветном — лимон отбеливает.

Освежает пожелтевшие подмышки на белых рубашках. Смешайте лимонный сок с водой в равных частях, посыпьте пятно солью и аккуратно потрите. Оставьте одежду на солнце на час, после чего постирайте. Не используйте на цветном — лимон отбеливает. Соль. Для свежих жирных следов на плотной ткани: смочите место, посыпьте солью, слегка потрите и сразу в стирку.

Средства из прачечной:

Спирт. Отличен для точечной обработки жирных следов. Нанесите спирт прямо на пятно или распылите, затем постирайте. Особенно хорошо работает против следов от аэрозольных дезодорантов.

Отличен для точечной обработки жирных следов. Нанесите спирт прямо на пятно или распылите, затем постирайте. Особенно хорошо работает против следов от аэрозольных дезодорантов. Перекись водорода + средство для мытья посуды. Лучший вариант для пятен от алюминиевых солей на белом. Смешайте 6 столовых ложек перекиси с 3 столовыми ложками средства, вотрите в пятно и оставьте на час. Для тёмных тканей обязательно сделайте тест на незаметном участке.

Лучший вариант для пятен от алюминиевых солей на белом. Смешайте 6 столовых ложек перекиси с 3 столовыми ложками средства, вотрите в пятно и оставьте на час. Для тёмных тканей обязательно сделайте тест на незаметном участке. Кислородный отбеливатель (безопасный для цвета). Подходит для старых пятен как на белом, так и на цветном. Используйте по инструкции перед стиркой.

Подходит для старых пятен как на белом, так и на цветном. Используйте по инструкции перед стиркой. Ферментный порошок. Действует на следы пота и жира. Нанесите прямо на пятно, оставьте на полчаса, затем постирайте.

Что делать, чтобы не оставалось следов от дезодоранта

Дайте высохнуть. Чтобы дезодорант не перешёл на одежду, оставьте пару минут между нанесением и тем, как надеваете вещи. Почистите зубы, заправьте кровать, полистайте телефон — пусть подсохнет. Меняйте марку. Не обязательно воровать дезодорант у партнёра — просто ищите средства без алюминия, масел и баттеров. Гели и быстро высыхающие формулы меньше пачкают. Надевайте нижнюю майку. Проще постирать хлопковую майку, чем выводить пятно с кашемирового свитера или пиджака. В "опасные" дни добавляйте лёгкий слой под низ. Используйте меньше. Больше дезодоранта не значит лучше. Щедрые мазки только повышают шанс остаться на одежде. Начните с лёгкого слоя и добавьте при необходимости.

Другие интересные новости о вещах

Ранее УНИАН сообщал, что старые желтые пятна пота можно убрать даже с помощью моющего средства. Стирка в горячей воде зачастую только закрепляет их, а не выводит. Поэтому приходится прибегать к посторонним методам и народным препаратам.

Кроме того, также были названы пятна, которые никогда нельзя стирать горячей водой. Для некоторых типов пятен высокая температура может принести больше вреда, чем пользы.

Вас также могут заинтересовать новости: