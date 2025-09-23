Он поблагодарил всех, кто его поддержал.

Украинский актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский остается в больнице, пока об улучшении его состояния речь не идет.

Об этом вчера вечером на своей странице в социальной сети Facebook сообщила актриса Алиса Гурьева. Она объявила о сборе на реабилитацию Завадского, а также поделилась теплыми воспоминаниями об их походе в кино:

"Помню, как когда-то мы пошли с Димой в кино. Он принес мне своей грушовки и сказал, что без нее это кино смотреть нельзя. Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние такое себе".

В комментариях к этому сообщению знакомая актера Нина Сулима отметила, что приходила к нему в больницу. По ее словам, Завадский очень благодарен всем за поддержку.

Завадский в больнице

Дмитрий Анатольевич Завадский - украинский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Украины. В 1987 году окончил студию при Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Работает в Театре имени Ивана Франко и активно занимается дубляжем, озвучивая многочисленные фильмы и сериалы на украинском языке.

Недавно стало известно, что Дмитрий Завадский попал в больницу с подозрением на инсульт. Его состояние было тяжелым, и коллеги актера сообщали об ухудшении самочувствия.

