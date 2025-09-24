За 5 дней животное съедало более 17 килограммов свинины.

Самым большим крокодилом, которого когда-либо ловили, измеряли и удерживали в неволе, был Лолонг, длина которого составляла 6,17 метра от носа до хвоста, пишет IFLScience.

По данным Департамента окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, самца морского крокодила (Crocodylus porosus) официально измерили в ноябре 2011-го, а выловили его в дикой природе перед тем в сентябре.

Причиной охоты на крокодила стала не только его огромная длина - животное подозревали в причастности по меньшей мере к двум смертельным нападениям в 2009 году: на девочку и на рыбака, а также в многочисленных нападениях на скот. Хотя окончательных доказательств этого не было, ответственность возложили именно на Лолонга.

Поймать его было нелегко: сообщается, что профессиональным охотникам и местным властям понадобилось для этого три недели, усилия 100 жителей села и даже кран, чтобы вытащить неуклюжую рептилию из болота в Бунаване, на южном филиппинском острове Минданао.

Лолонга отвезли в соседний город и поместили в специально построенный загон, где он каждые пять дней потреблял более 17 килограммов свинины. Гигантский крокодил быстро стал главной достопримечательностью города.

Крокодила назвали в честь местного охотника Эрнесто "Лолонга" Конате, который умер от инсульта во время охоты.

Размер животного был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Лолонг перехватил титул "самого большого крокодила в мире" у австралийского крокодила, известного как "Кассиус Клей", длина которого составляла 5,48 метра.

Лолонг недолго прожил в неволе: его не стало 10 февраля 2013 года. Защитники прав животных утверждали: вскрытие тела свидетельствовало о том, что крокодила заставляли жить в бетонном загоне с неглубоким прудом, и это ускорило его смерть от пневмонии на поздней стадии, сердечной недостаточности, полиорганной недостаточности и неадаптивной стрессовой реакции.

Издание подчеркнуло, что крокодилы - невероятно выносливые животные, но даже такой могучий гигант, как Лолонг, оказался уязвимым, когда его изъяли из естественной среды обитания.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Аргентине обнаружили останки "крокодила-гиперхищника", который разрывал динозавров "на куски". Новый вид прозвали Kostensuchus atrox в честь патагонского ветра и египетского бога с головой крокодила, atrox означает "свирепый" или "суровый". Он был обнаружен на основе хорошо сохранившейся окаменелости в формации Чоррильо, которая богата отложениями примерно 70 млн лет назад, в конце мелового периода.

Окаменелость родственника крокодила была найдена преимущественно неповрежденной, включая череп и челюсти с видимыми деталями, а также несколько костей из тела. Окаменелые кости указывают на то, что этот хищник, скорее всего, достигал длины около 3,5 метра.

