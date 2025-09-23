В частности, американский лидер узнал о текущей ситуации на поле боя.

Во вторник, 23 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Глава государства раскрыл некоторые аспекты своего разговора с американским лидером.

"Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп владеет очень важной информацией относительно ситуации на фронте. Я предоставил Трампу информацию о текущей ситуации на поле боя: я хотел этого с самого начала, чтобы он понимал и чувствовал то, что чувствовали мы. Говорили о деморализации российских солдат", – рассказал он во время пресс-конференции.

Кроме того, по словам Зеленского, он говорил Трампу, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться распространить войну. И сегодня, когда украинский лидер говорил о том, что глава Кремля не будет ждать завершения войны в Украине, а будет искать слабые места в Европе и странах НАТО, Трамп с ним согласился.

"Он (Путин, – ред.) будет пытаться это сделать. И я отметил, что я не знаю, какой формат он выберет, потому что есть и кибератаки, и другие методы. Он использует различные типы дальнобойных дронов для того, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы. Я не знаю, какую страну он выберет, но Европа готова", – продолжил он.

Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп – это тот, кто "может изменить кардинально все".

"Мы не видим желания со стороны Китая закончить эту войну. Я этого не чувствую. Я не знаю, почему. Конечно, все мы можем быть "экспертами". И можем сказать, что это из-за экономики, из-за истории, но мы действительно того не знаем", – констатировал президент Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина вполне способна вернуть свою территорию в пределах первоначальных границ. Он отметил, что у российского диктатора Владимира Путина огромные экономические трудности.

Примечательно, что ранее Трамп заявил, что война в Украине, похоже, продлится еще долго. По словам президента США, российская экономика сейчас в ужасном состоянии.

"Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию", – сказал он.

