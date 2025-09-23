Строгие законы о тишине запрещают немцам шуметь ночью и в выходные.

Германия известна строгими законами и уважением к личному пространству. За излишне шумное поведение в лучшем случае можно получить выговор от соседей, а в худшем - большой штраф. Поскольку многие украинские беженцы выбирают эту страну для жизни, стоит ознакомиться с её законодательством.

Мы рассказали, почему немцы не моются ночью и можно ли им смывать воду в туалете. Эти правила должны знать все украинцы в Германии. Дело не только в возможном наказании, но и в уважении к обычаям другой страны.

Можно ли в Германии принимать душ после 22:00

В ФРГ существует закон про Ruhezeit ("тихие часы"), который запрещает шуметь и проводить громкие работы по ночам, а также в воскресенье и в официальные праздничные дни. Подробнее об этом сказано на сайте Mietrecht.

Время тишины в длится с 22 часов до 6 или 7 часов утра в зависимости от региона, а также в течение всего воскресенья. В течение этого времени запрещена активность, превышающая громкость 50 децибел, то есть обычного бытового шума. Как правило, немцы снисходительно относятся к "уважительным" обстоятельствам, таким как плач младенца. Но строго запрещено стричь газон, громко слушать музыку, делать ремонт и т.п.

В Германии четко не определено, можно ли мыться ночью по закону. Однако обычно из уважения к соседям таких действий стараются избегать, особенно в зданиях с плохой звукоизоляцией. Если шум воды хорошо слышен в соседних квартирах, то на вас могут пожаловаться.

Обычно подробности того, можно ли в Германии ночью смывать туалет, указаны в правилах проживания в доме (Hausordnung), которые предоставляет арендодатель.

Конечно, в выходные и праздники базовые потребности не отменяются. И нет закона, по которому в Германии нельзя смывать унитаз или мыться по воскресеньям. Однако в ночное время шуметь не стоит.

Наказание за шум зависит от тяжести проступка. На первый раз соседи могут обратиться к вам с замечанием или оставить записку о просьбе не шуметь. К таким словам стоит относиться серьезно. Если продолжить нарушать Ruhezeit, то немцы обратятся в полицию или к арендодателю. В худшей ситуации за постоянный шум в квартире вас могут выселить и назначить штраф до 5000 евро.

Позитивный момент состоит в том, что вы также можете жаловаться в полицию на слишком шумных соседей. Немецкая полиция быстро реагирует на такие жалобы.

