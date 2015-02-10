В Краматорске в результате артудара террористов минимум 5 человек погибли и 20 ранены - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в парламенте.

По словам Ефимова, “около 15 снарядов, 15 залпов “Торнадо”” попали по центральным улицам города: это улица Вознесенская, проспект Мира, улица Марата, бульвар Краматорский”.

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Ефимов отметил, что кроме попадания в штаб АТО, расположенный на аэродроме, были поражены жилые кварталы. “По информации на 5 минут назад, 20 раненых, 5 погибших. Но полчаса назад раненых было 10, поэтому я думаю, что количество жертв гораздо больше, чем то, которое сегодня называется”, - сказал Ефимов.

Ранее УНИАН сообщал, что снаряды систем "Торнадо", из которых боевики обстреляли Краматорск, лежат посреди улиц города.