Снаряды от систем "Торнадо", из которых боевики обстреляли Краматорск, лежат посреди улиц города (фото)

Боевики обстреляли штаб АТО в Краматорске из систем реактивного огня "Торнадо". В то же время в социальных сетях жители Краматорска сообщают о погибших и раненых

В пресс-центре АТО уточнили, что атака была проведена ориентировочно в 12.30. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко также подтвердил, что удар был нанесен по штабу АТО из системы реактивного огня "Торнадо".

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Президент отметил, что в настоящее время есть сообщения о раненых военнослужащих и значительное количество раненых среди гражданского населения.