Снаряды от систем "Торнадо", из которых боевики обстреляли Краматорск, лежат посреди улиц города (фото)
14:08, 10 февраля 2015Война
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В результате атаки боевиков есть много погибших и раненых мирных жителей Краматорска.
Атака была проведена ориентировочно в 12.30 / facebook.com/bigredaktor
Боевики обстреляли штаб АТО в Краматорске из систем реактивного огня "Торнадо". В то же время в социальных сетях жители Краматорска сообщают о погибших и раненых
В пресс-центре АТО уточнили, что атака была проведена ориентировочно в 12.30. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко также подтвердил, что удар был нанесен по штабу АТО из системы реактивного огня "Торнадо".
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Президент отметил, что в настоящее время есть сообщения о раненых военнослужащих и значительное количество раненых среди гражданского населения.
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