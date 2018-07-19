Трофейное видео показывает участие российских боевиков "ЧВК Вагнера" в боях за Дебальцево

Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

Новое видео, которое недавно появилось в Сети, демонстрирует участие российских боевиков ЧВК "Вагнера" в боях за Дебальцево.

Об этом со ссылкой на расследование DFRLab, пишет bellingcat.

На нем видно, как боевики "Частной военной компании Вагнера" едут в направлении Дебальцево, чтобы принять участие в битве.

Видео было взято с флэш-диска, захваченного украинскими военными в качестве трофея. Первоначальный владелец записи неизвестен.

Видео: Integral

Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

На первом ночном записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники "Вагнера" убеждают, что это "наши". Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамы и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.

Далее на ночном видео наемники "Вагнера" проезжают мимо модифицированного бронеавтомобиля "Выстрел", который используется исключительно российскими пограничниками. Машина имеет бортовой номер 211.

Популярный пользователь Твиттера Loogunda замечает, эта машина была неоднократно сфотографирована в Украине во время боев за Дебальцево. Тот же "Выстрел" с номером 211 видно снова на другом отрывке.

Loogunda установил, что эти кадры сняты на шоссе к северу от Краснодона и на запад от Суходольска и российско-украинской границы.

Dec2014 PMC Wagner's video: At 02:28-03:18 in the video the column is moving from #Molodohvardiysk to #Sorokyne - its route is https://t.co/kGqrfb8TSk (video shows the overhead wires of the trolleybus route #1 betw/ Molodohvardiysk & Sorokyne https://t.co/DWo36cGMzP) pic.twitter.com/pqv1iETzid — Outdated Loogunda (@oldloogund) June 18, 2018

С помощью геолокации удалось зафиксировать проезд колонны через Краснодон: четко видно стелу с названием города.

Ближе к концу видео наемники «Вагнера» прибывают на место, где находится большое количество тяжелой техники, в том числе большегрузные грузовики «КамАЗ» и тягачи «МТ-ЛБ» с установленными на них зенитными орудиями.

В последних кадрах видео наемники «Вагнера» запечатлены в бою, где их поддерживают «Выстрелы» из колонны под номерами 221, 223 и 232, причем номер последнего замазан.

Согласно пользователю Твиттера @nvr_cry_wolf, кадры боя сняты в поле к северу от Дебальцево. Euromaidan Press подтвердили геолокацию, сравнив расположение линии электропередачи и форму лесистой области.

До появления боевиков "ЧВК Вагнера" в Сирии, которое привлекло значительное международное внимание, эта группа активно участвовала в войне на востоке Украины. Наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил "Андрей Иванович". Это псевдоним российского офицера ГРУ Олега Иванникова, который ранее в 2006-2008 гг. служил министром обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Иванников отдавал приказы как действовавшим в этом районе наемникам "Вагнера", так и Игорю Плотницкому.

В июне Служба безопасности Украины опубликовала телефонные переговоры основателя "Вагнера" Дмитрия Уткина с Олегом Иванниковым (который выступал под псевдонимом "Андрей Иванович"), офицером ГРУ, который командовал формированиями в Луганской области. В перехваченных переговоров Иванников и Уткин координируют действия в феврале 2015 г, в разгар боев за Дебальцево. СБУ также опубликовала переговоры между основателем "Вагнера" Уткиным и Игорем Плотницким, который на момент переговоров (январь 2015 г.) находился на должности "министра обороны" и "главы ЛНР".

Видео: Служба безпеки України

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

Ранее УНИАН сообщал, что в центре оккупированного Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят одинаковые статуи наемникам группы "Вагнера".