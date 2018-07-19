Трофейное видео показывает участие российских боевиков "ЧВК Вагнера" в боях за Дебальцево

04:35, 19 июля 2018
Война
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Боевики ЧВК "Вагнера" участвовали в боях за Дебальцево / bellingcat.com

Об этом со ссылкой на расследование DFRLab, пишет bellingcat.

На нем видно, как боевики "Частной военной компании Вагнера" едут в направлении Дебальцево, чтобы принять участие в битве.

Видео было взято с флэш-диска, захваченного украинскими военными в качестве трофея. Первоначальный владелец записи неизвестен.

Видео: Integral

Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

На первом ночном записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники "Вагнера" убеждают, что это "наши". Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамы и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.

Удалось определить, что видео было снято на западе Луганска / bellingcat.com

Далее на ночном видео наемники "Вагнера" проезжают мимо модифицированного бронеавтомобиля "Выстрел", который используется исключительно российскими пограничниками. Машина имеет бортовой номер 211.

Бронеавтомобиль «Выстрел» используется исключительно российскими пограничниками / bellingcat.com

Популярный пользователь Твиттера Loogunda замечает, эта машина была неоднократно сфотографирована в Украине во время боев за Дебальцево. Тот же "Выстрел" с номером 211 видно снова на другом отрывке.

bellingcat.com

Loogunda установил, что эти кадры сняты на шоссе к северу от Краснодона и на запад от Суходольска и российско-украинской границы.

С помощью геолокации удалось зафиксировать проезд колонны через Краснодон: четко видно стелу с названием города.

Четко видно стелу с названием города Краснодон / bellingcat.com

Ближе к концу видео наемники «Вагнера» прибывают на место, где находится большое количество тяжелой техники, в том числе большегрузные грузовики «КамАЗ» и тягачи «МТ-ЛБ» с установленными на них зенитными орудиями.

bellingcat.com

В последних кадрах видео наемники «Вагнера» запечатлены в бою, где их поддерживают «Выстрелы» из колонны под номерами 221, 223 и 232, причем номер последнего замазан.

Наемники «Вагнера» запечатлены в бою / bellingcat.com

Согласно пользователю Твиттера @nvr_cry_wolf, кадры боя сняты в поле к северу от Дебальцево. Euromaidan Press подтвердили геолокацию, сравнив расположение линии электропередачи и форму лесистой области.

Кадры боя сняты в поле к северу от Дебальцево / bellingcat.com

До появления боевиков "ЧВК Вагнера" в Сирии, которое привлекло значительное международное внимание, эта группа активно участвовала в войне на востоке Украины. Наемниками "Вагнера" в Луганской области руководил "Андрей Иванович". Это псевдоним российского офицера ГРУ Олега Иванникова, который ранее в 2006-2008 гг. служил министром обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Иванников отдавал приказы как действовавшим в этом районе наемникам "Вагнера", так и Игорю Плотницкому.

В июне Служба безопасности Украины опубликовала телефонные переговоры основателя "Вагнера" Дмитрия Уткина с Олегом Иванниковым (который выступал под псевдонимом "Андрей Иванович"), офицером ГРУ, который командовал формированиями в Луганской области. В перехваченных переговоров Иванников и Уткин координируют действия в феврале 2015 г, в разгар боев за Дебальцево. СБУ также опубликовала переговоры между основателем "Вагнера" Уткиным и Игорем Плотницким, который на момент переговоров (январь 2015 г.) находился на должности "министра обороны" и "главы ЛНР".

Видео: Служба безпеки України

Этот разговор, по данным СБУ, "документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ППК "Вагнера".

Ранее УНИАН сообщал, что в центре оккупированного Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят одинаковые статуи наемникам группы "Вагнера".

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Теги: #Россия#война на Донбассе#Луганская область#ЧВК Вагнера