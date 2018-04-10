В Луганске и в Сирии нашли одинаковые памятники наемникам "Вагнера" (фото)

Оба памятника ликвидированным наемникам одинаковые, за исключением надписи на арабском языке на пьедестале статуи в Сирии.

В центре оккупированного Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят статуи наемникам группы "Вагнера".

Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab, передает УП.

В центре Луганска установили статую в виде солдата, что защищает ребенка, и с надписью "российским добровольцам", что говорит о том, что она поставлена не в память регулярных российских войск.

Однако на пьедестале статуи изображены "вагнеровский крест" - медаль, которой посмертно награждаются уничтоженные в бою наемники ЧВК "Вагнера".

На "вагнеровском кресте" также есть надпись "За кровь и храбрость", которая есть и на награде на пьедестале.

Статуя была сооружена в оккупированном Луганске не позднее 22 февраля 2018 г.

Еще один удивительный факт о статуе в Луганске заключается в том, что это не оригинальный проект. Исследователи в социальных сетях сообщали, что она является точной копией статуи, воздвигнутой в Сирии не позднее января 2018 г.

Оба памятника одинаковые, за исключением надписи на арабском языке на пьедестале статуи в Сирии. Эта надпись гласит "российским добровольцам, которые героически погибли при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ".

Авторы исследования выяснили также, что памятник вагнеровцам установленный на территории завода "Хайяна" примерно в пятидесяти километрах от города Пальмира.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, Дамаск сумел восстановить контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже в марте начались ремонтные работы. Видимо, группировка "Вагнера" активно принимала участие в боях в этом районе.

Издание напоминает, что 10 октября 2017 года российская газета "Фонтанка" опубликовала статью о российском неонацисте Алексее Мильчакове, который воюет в Сирии.

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В 2014 году Мильчаков основал разведывательную группу "Русич", известную садизмом и военными преступлениями. На Донбассе этот отряд несет ответственность за убийство не менее 40 украинских бойцов из батальона "Айдар" и 80-й аэромобильной бригады.

Мильчаков известен отрезанием ушей убитых украинских солдат, вырезанием свастик на лицах трупов и селфи на фоне сгоревших тел украинцев. Сообщалось, что впоследствии Мильчаков и другие члены "Русича" присоединились к группировке "Вагнера".

В статье также есть фотография Мильчакова и других бойцов в бассейне. По данным "Фонтанки", Мильчаков и его подчиненные были сфотографированы на базе "Вагнера" на заводе "Хайяна". С помощью геолокации удалось подтвердить, что этот бассейн действительно находится на заводе "Хайяна".

Скорее всего, "группа Вагнера" принимала участие в возвращении контроля Дамаска над заводом в начале 2017 г, а впоследствии оборудовала базу на территории завода и, вероятнее всего, до сих пор находится там.