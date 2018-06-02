СБУ обнародовала перехваченные разговоры террористов о российских наемниках на Донбассе и обстрелах в 2015 году

Опубликованные записи подтверждают участие российских военных в боях на Донбассе в период 2014-2015 годов.

Служба безопасности Украины обнародовала очередные записи перехваченных разговоров между террористами на Донбассе за 2015 год.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале спецслужбы.

На первом видео зафиксирован разговор между бывшим главой "ЛНР" Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ – руководителем наемников Уткиным, который подтверждает участие российских военных в боях на Донбассе в период 2014-2015 годов.

Второй разговор является очередным доказательством того, что наемники «Вагнера» непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как «Орион» - российский офицер, который причастен к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК «Бук-М1», отмечают в СБУ.

"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются «пушечным мясом» для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК «Вагнера». Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая СБУ обнародовала запись разговора "вагнеровцев" о российской военной технике под Дебальцево.