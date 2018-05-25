Катастрофа MH17: в переброске "Бука" на Донбасс участвовал офицер ГРУ - Bellingcat (фото)

Ранее офицер ГРУ Иванников был министром обороны Южной Осетии, отмечают расследователи.

В Bellingcat установили еще одного подозреваемого в катастрофе MH17 над Донбассом.

Они пришли к выводу, что Андрей Иванович с позывным "Орион", фигурирующий в материалах международного расследования катастрофы MH17, - это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников, говорится в Twitter CIT.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину "Бука", сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS — CIT (@CITeam_ru) May 25, 2018

Как сообщал УНИАН, 24 мая Международная следственная группа заявила, что рейс MH17 был сбит "Буком", который принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО.

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.