В киевском Международном центре современного искусства PinchukArtCentre 27 августа 2025 года состоялось открытие сразу шести новых проектов:
- персональная выставка Леси Хоменко "Мнимое расстояние";
- персональная выставка Габриэль Голаят "Личные свидетельства";
- выставка "Открытой Группы" "Определенные доказательства будущего" – Юрий Билей, Павел Ковач, Антон Варга;
- выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre "Архипелаг истории";
- выставка программы PAC UA "Хорошая добрая дружба";
- выставка "Зверь вышел из леса".
Побывал на презентации и фотокорреспондент УНИАН.
Для публики все шесть новых выставок будут открыты с 28 августа 2025 года по 4 января 2025 года.
Как работает PinchukArtCentre
- Международный центр современного искусства расположен по улице Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2 в центре Киева (напротив Бессарабского рынка).
- Посетить его можно в среду-воскресенье с 12:00 до 21:00.
- Вход в центр свободный – в выходные или праздничные дни, а также на старте новых выставок там могут собираться небольшие очереди.
Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе в Киеве презентовали новый арт-вагон метро, посвященный киевскому периоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Вагон будет курсировать по синей ветке метро в течение двух месяцев.
