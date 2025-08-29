Презентация новой выставочной программы в PinchukArtCentre в Киеве / фото УНИАН, Александр Синица

В киевском Международном центре современного искусства PinchukArtCentre 27 августа 2025 года состоялось открытие сразу шести новых проектов:

  • персональная выставка Леси Хоменко "Мнимое расстояние";
  • персональная выставка Габриэль Голаят "Личные свидетельства";
  • выставка "Открытой Группы" "Определенные доказательства будущего" – Юрий Билей, Павел Ковач, Антон Варга;
  • выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre "Архипелаг истории";
  • выставка программы PAC UA "Хорошая добрая дружба";
  • выставка "Зверь вышел из леса".

Побывал на презентации и фотокорреспондент УНИАН.

Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Презентация новой выставочной программы в PinchukArtCentre в Киеве /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Презентация новой выставочной программы в PinchukArtCentre в Киеве /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Презентация новой выставочной программы в PinchukArtCentre в Киеве /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Серия работ "Как я могу объяснить Мир новорожденному (и не подозреваю)" художницы Люси Ивановой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа "Зал ожидания" (2023 год) по авторству Открытой группы украинских художников Юрия Билея, Павла Ковача и Антона Варги /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа "Незапеченная отделка" (2022 год) художницы Лады Вербиной /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Презентация работ художницы Леси Хоменко /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа из серии "Дивокрай" художницы Леси Хоменко /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Презентация работ художников Лиама Эшворта и Артема Олейника /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа "Хорошая добрая дружба" художников Лиама Эшворта и Артема Олейника /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работы из цикла "Посвящены бабушке Гале 2018-2025" украинской художницы Оксаны Брюховецкой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа по циклу "Посвящены бабушке Гале 2018-2025" украинской художнице Оксане Брюховецкой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа по циклу "Посвящены бабушке Гале 2018-2025" украинской художнице Оксане Брюховецкой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работа по циклу "Посвящены бабушке Гале 2018-2025" украинской художнице Оксане Брюховецкой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Инсталляция "Папа, я в Одессе!" (2024 год) художницы Алевтины Кахидзе /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Инсталляция "Папа, я в Одессе!" (2024 год) художницы Алевтины Кахидзе /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Работы серии "Попытки возвращения тела" художницы Оли Еремеевой /  © фото УНИАН, Александр Синица
Фото В PinchukArtCentre представили новую программу 29 августа 2025 Видеоинсталляция "Личные свидетельства" художницы из ЮАР Габриэль Голаят /  © фото УНИАН, Александр Синица

Для публики все шесть новых выставок будут открыты с 28 августа 2025 года по 4 января 2025 года.

Видео дня

Как работает PinchukArtCentre

  • Международный центр современного искусства расположен по улице Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2 в центре Киева (напротив Бессарабского рынка).
  • Посетить его можно в среду-воскресенье с 12:00 до 21:00.
  • Вход в центр свободный – в выходные или праздничные дни, а также на старте новых выставок там могут собираться небольшие очереди.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе в Киеве презентовали новый арт-вагон метро, посвященный киевскому периоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Вагон будет курсировать по синей ветке метро в течение двух месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.