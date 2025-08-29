Посетить их можно будет до начала 2026 года.

В киевском Международном центре современного искусства PinchukArtCentre 27 августа 2025 года состоялось открытие сразу шести новых проектов:

персональная выставка Леси Хоменко "Мнимое расстояние";

персональная выставка Габриэль Голаят "Личные свидетельства";

выставка "Открытой Группы" "Определенные доказательства будущего" – Юрий Билей, Павел Ковач, Антон Варга;

выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre "Архипелаг истории";

выставка программы PAC UA "Хорошая добрая дружба";

выставка "Зверь вышел из леса".

Побывал на презентации и фотокорреспондент УНИАН.

Для публики все шесть новых выставок будут открыты с 28 августа 2025 года по 4 января 2025 года.

Как работает PinchukArtCentre

Международный центр современного искусства расположен по улице Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2 в центре Киева (напротив Бессарабского рынка).

Посетить его можно в среду-воскресенье с 12:00 до 21:00.

Вход в центр свободный – в выходные или праздничные дни, а также на старте новых выставок там могут собираться небольшие очереди.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе в Киеве презентовали новый арт-вагон метро, посвященный киевскому периоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Вагон будет курсировать по синей ветке метро в течение двух месяцев.

