Морозная погода продержится в столице до конца февраля, а дальше ожидается стремительное потепление, потому лучше поторопиться.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово", расположенный в окрестностях Киева, является прекрасным местом для прогулок и отдыха в любое время года.

Впрочем, в последние годы, когда в столице в основном наблюдаются теплые и бесснежные зимы, большой удачей является увидеть его покрытым белым снегом, который мелодично потрескивает под ногами.

В этом году снегопадов и устойчивого мороза в Киеве пришлось ждать до середины февраля, поэтому сейчас горожане и гости столицы наконец могут полюбоваться заснеженным Пирогово.

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УНИАН.Туризм также успел посетить музей, чтобы зафиксировать в память всю эту красоту.

Отметим, что на территории музея "Пирогово" гости могут увидеть немало прекрасных образцов традиционной украинской архитектуры, собранных по всей стране. Всего здесь сосредоточено более 270 архитектурных экспонатов народного строительства XVI-XX веков – целые сельские дворы, деревянные церкви и мельницы.

Территория музея разделена на региональные зоны, например, Гуцульщина, Закарпатье, Буковина, Подолье, Полесье и другие. Они сформированы на основе зданий и конструкций, вывезенных из разных частей страны и воспроизведенных здесь с документальной достоверностью.

Также посетители имеют возможность попасть в отдельные здания, интерьеры которых оформлены самыми интересными экспонатами из фонда музея – всего здесь хранится более 70 тысяч предметов быта и произведений народного искусства.

Кроме того, на территории Пирогово устраиваются различные тематические события. Например, в следующие выходные, 1-2 марта, там будут праздновать Масленицу – именно так, как это принято делать в украинской культурной традиции.

Как работает музей Пирогово

В марте-апреле музей работает с 9:00 до 18:00, а экспозиции открыты с 10:00 до 17:30. Во вторник и среду интерьеры закрыты для осмотра.

Стоимость взрослого входного билета в Пирогово составляет 150 гривень. Для ряда льготных категорий предусмотрены скидки или бесплатный вход.

Общественным транспортом в музей можно попасть через станцию метро Теремки, от которой в направлении Пирогово курсируют троллейбус 11 и автобус 57, но от остановки еще придется пройти 15-20 минут.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, морозная погода продержится в столице до конца февраля, а дальше ожидается стремительное потепление. Так что стоит поторопиться, чтобы увидеть заснеженный музей Пирогово.

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