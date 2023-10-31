"Музей под открытым небом в Пирогово" сочетает в себе огромный природный парк для прогулок и уникальные образцы народной архитектуры.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" на окраине Киева является популярным местом для прогулок среди горожан и гостей столицы. Причем в каждое время года он выглядит по-своему очаровательно.

Именно в конце октября и начале ноября, в зависимости от того, насколько теплой является осень, можно насладиться невероятными красками в "Музее под открытым небом в Пирогово".

На территории музея посетители могут увидеть немало интересных образцов традиционной украинской архитектуры, собранных по всей стране. Всего здесь сосредоточено более 270 архитектурных экспонатов народного строительства XVI-XX веков – целые сельские подворья, деревянные церкви и мельницы.

Все эти сооружения собраны с документальной достоверностью, часто из вывезенных из других регионов исторических зданий, и сгруппированы в соответствии с особенностями планирования поселений того или иного историко-этнографического региона.

Кроме того, фондах музея хранится более 70 тысяч предметов быта, произведений народного искусства, орудий труда. Самыми интересными из экспонатов оборудованы интерьеры зданий.

Также среди новинок осеннего сезона 2023 года в "Пирогово"– экспозиция в зоне парка "Гуцульщина", посвященная съемкам драмы "Памфир", признанной лучшим украинским фильмом по версии премии "Киноколо 2022".

В частности, на выставке представлены костюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскадровки сцен фильма режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, а также фото- и видеоматериалы о создании ленты и традиции Маланки.

В осенне-зимний период музей работает ежедневно с 9 до 18 часов, однако в середину экспозиций можно попасть лишь в определенные часы. Стоимость взрослого билета составляет 100 гривень, для детей и льготных категорий есть скидки. Больше информации ищите по ссылке.

Однако есть и плохая новость – добраться до "Пирогово" общественным транспортом очень сложно. Прямая маршрутка номер 496, которой Гугл предлагает добраться до музея, сейчас не ходит. Ближайшая остановка, где можно сесть на другой общественный транспорт, расположена примерно в 15 минутах ходьбы пешком от парка.

Как сообщал УНИАН, в 2021 году стало известно о планах провести масштабную модернизацию в музее "Пирогово".

На сегодняшний день уже обновлена входная группа в музей, возведена еще одна историческая деревянная церковь, также ведется реконструкция экспозиции "Юг Украины".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.