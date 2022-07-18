Июль - едва ли не лучший месяц, чтобы полюбоваться красотой в музее под открытым небом в Пирогово.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, также известный просто как "Музей под открытым небом в Пирогово", расположенный в окрестностях Киева, является популярным местом для прогулок.

Летом это место поражает обилием полевых трав и цветов, и июль – едва ли не лучший месяц, чтобы полюбоваться этой красотой.

Также здесь можно увидеть немало интересных образцов традиционной украинской архитектуры, собранных по всей стране. Всего на территории музея сосредоточено более 270 архитектурных экспонатов народного строительства XVI-XX веков. Здесь есть и целые сельские дворы, и деревянные церкви и мельницы.

Все эти сооружения собраны с документальной достоверностью, часто из вывезенных из других регионов исторических зданий, и сгруппированы в соответствии с особенностями планировки поселений того или иного историко-этнографического региона.

Кроме того, в фондах музея хранится более 70 тысяч предметов быта, произведений народного искусства, орудий труда. Самыми интересными из экспонатов оборудованы интерьеры зданий.

В летний период музей работает ежедневно с 9 до 18 часов, экспозиции закрываются в 17:30. Стоимость взрослого билета составляет 100 гривень, для детей и льготных категорий есть скидки.

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