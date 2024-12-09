Бронзовая скульптурка Николаю Леонтовичу стала уже 73-й в городе.

Ужгород знаменит своими бронзовыми мини-скульптурками, установленными по всему городу. В начале декабря там появилась еще одна, уже 73-я по счету.

Так, на днях на стене медицинского факультета Ужгородского национального университета появилась мини-скульптура в честь украинского композитора Николая Леонтовича – автора всемирно известного "Щедрика".

Кроме фигурки самого Леонтовича, скульптурная композиция содержит трех птиц – щедриков лесных и ласточку, которые упоминаются в песне. Между тем, колокольчик символизирует название Carol of the Bells, по которому произведение знают в мире.

Создал ее местный скульптор Роман Мурник, который является одним из авторов многих ужгородских бронзовых мини-фигурок.

"Щедрик" – что известно

"Щедрик", также известная как Carol of the Bells, – одна из самых популярных рождественских песен-колядок в мире. Создал ее украинский композитор Николай Леонтович, а впервые она была публично представлена в 1919 году. В течение следующих трех лет хор Александра Кошица исполнял ее во время гастролей в странах Европы и США, после чего "Щедрик" стал знаменитым на весь мир.

Песню неоднократно переводили и адаптировали на разных языках.

Также ее можно было услышать во многих известных фильмах ("Один дома", "Крепкий орешек 2", "Французский связной", сериал "Академия Амбрела") и рекламе, в частности, недавней от Chanel.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года на Центральном железнодорожном вокзале Киева установили мини-скульптуру "Возвращение домой".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.