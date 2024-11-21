Рождественскую композицию "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича использовали в рекламе известного бренда.

Легендарная украинская мелодия "Щедрик" продолжает покорять мир! На этот раз композиция Николая Леонтовича стала саундтреком к новогодней рекламе известного бренда Chanel.

В ролике снялась итальянская модель Виттория Черетти. По сюжету, она мечтает о снеге и зимней сказке, находясь в уютном домике среди гор. В конце концов, ее желание сбывается, и все вокруг покрывается снегом.

"Войдите в удивительный мир Chanel и позвольте нам помочь вам найти идеальный подарок среди ассортимента эксклюзивных ароматов, ослепительных средств для макияжа и ультрачувствительного ухода за кожей", - говорится в описании к видео.

Это не первый случай, когда Щедрик используют в зарубежных проектах. Ранее мелодия прозвучала в одной из серий британского сериала "Доктор Кто".

О песне "Щедрик"

"Щедрик" - одна из самых популярных рождественских песен в мире. Она была написана Николаем Леонтовичем в 1919 году с тех пор неоднократно переводилась и адаптировалась на разных языках.

Напомним, Руслана анонсировала премьеру песни.

Вас также могут заинтересовать новости: