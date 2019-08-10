Контрастный закарпатский уик-энд: взгляд бывалого туриста на Мукачево и Ужгород

Обычно на Закарпатье в первую очередь меня интересовали горы, однако на этот раз я захотела разнообразить уютный отдых среди природы экскурсионным туризмом. А потому последние два дня поездки в Закарпатскую область я посвятила двум крупнейшим городам региона – Мукачево и Ужгороду.

Читайте такжеЛьвов туристический: что интересного посмотреть в городе, в который хочется возвращаться снова и снова

Начала я свою поездку подальше от цивилизации в горном Воловце, успев побывать также в Пилипце и на озере Синевир. Вдоволь налюбовавшись живописной природой (о чем можно прочитать в большом материале УНИАН.Туризм), на выходные я направилась изучать два крупнейших города Закарпатья – Ужгород и Мукачево.

Разумеется, в первую очередь славятся они своими замками. Впрочем, слишком углубляться в энциклопедические данные не хочется. Обо всем этом можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм о замках Закарпатской области. Я же сосредоточусь на личном опыте туриста.

Суровое приветствие в Мукачево

С Мукачево у меня почему-то сразу не задалось. По приезду мы пришли заселяться в мини-отель «Злата Прага» по улице Мира. У него были неплохие отзывы на Booking, он находился недалеко от центра города и как вариант на одну ночь выглядел вполне приемлемо. Тем не менее, когда мы пришли на заселение, оказалось, что отель уже несколько месяцев как сдается под постоянное проживание рабочих с местного завода. Бронь я делала заранее, но меня никто не проинформировал об ее отмене. Честно говоря, это был первый случай в моей жизни (и надеюсь последний), когда с бронью на Booking что-то пошло не так (а их в моей жизни біло ох как много). Ведь в прошлом, если по каким-то причинам забронированный заранее отель не мог меня принять, меня информировали заранее, а порой даже предлагали что-то получше взамен за ту же цену.

А здесь администратор поначалу вообще отказывалась как-то решать нашу проблему, но потом все же зашевелилась и помогла пристроиться нам в недавно открывшемся неподалеку VIP Hostel. И пусть столь по провинциальному претензионное название вас не смущает. На самом деле хостел очень даже неплох.

Читайте такжеНа денек из Киева: живописная красота дендропарка «Александрия» с тенью пернатого бизнеса

Итак, после немного нервозного заселения городу срочно нужно было реабилитироваться. Разумеется, первым делом мы решили податься к главной достопримечательности города – замка «Паланок». Из центра города до него вполне можно добраться пешком – идти всего 4 километра по длиннющей улице Илоны Зриньи. К персоне венгерской графини Зринской в Мукачево вообще довольно трепетное отношение. Когда-то она осела в Мукачевском замке с еще юным сыном, будущим трансильванским князем Ференцем II Ракоци, чью персону здесь также весьма почитают.

Обычно я предпочитаю больше ходить пешком в поездках, но учитывая задержку с поселением, мы спешили пораньше попасть в замок, чтоб успеть там нормально погулять до закрытия. Ведь с понедельника по субботу замок работает с 9 утра до 6 вечера, только по воскресеньям он работает до 11 вечера.

Читайте такжеПо Украине своим ходом: как попасть в разные уголки страны, если у вас нет машины

Добиралась до замка мы на маршрутке №3. Ходят они каждые 10-15 минут в интервале с 6:00 до 20:00. Ехать примерно 20 минут до остановки «Замок «Паланок». Еще мимо замка проходят автобусные маршруты №13 и №14.

Интересно, что в Мукачево все маршрутные автобусы оборудованы туриникетами, попасть в автобус можно только просканировав билет, проездной, карточку мукачевца или же банковскую карточку Master Card с функцией pay pass. При этом билеты у водителя не продаются, купить их можно только в специальных пунктах продажи – киосках или магазинах, обычно на остановках указывается, где ближайший пункт продажи.

Экскурсия в Мукачевский замок

Первые упоминания о фортификациях на месте нынешнего Мукачевского замка датируются еще 11 веком, однако, как это случалось со всеми подобными сооружениями в Украине, он несколько раз подвергался разрушениям и частой смене хозяев.

Тем не менее, замок «Паланок» в Мукачево – один из самых хорошо сохранившихся в Украине. Выглядит он как снаружи, так и изнутри ухоженно, видно, что за ним хорошо присматривают. Единственное, что вид несколько портят какие-то старые антенны, установленные на крышах замка.

Читайте такжеВолшебные источники Трускавца: секреты крупнейшего оздоровительного курорта Украины

В целом по территории замкового комплекса гулять очень приятно, тем более, что территория у него довольно большая. Доступ открыт практически во все помещения замка – а это исторический музей, несколько постоянных и временных экспозиций, в том числе пыточная, небольшая церквушка, сувенирная лавка и кафе-рестораны, где можно в том числе попробовать закарпатские вина.

Прогуливаясь по замку, то и дело наталкиваешься на интересные детали – то старинный герб на стене, то необычные фонари, то скульптуры.

Особой достопримечательностью считается замковый колодец, которому более 600 лет. Он считается одним из самых сложных гидротехнических сооружений того времени, а его глубина – аж 76,16 метров! И, если верить информации на стенде, вода в нем пригодна к потреблению.

А еще Мукачевский замок расположен на небольшом холме, а потому виды с его смотровых площадок открываются очень живописные – где-то вдалеке виднеются горы и леса.

Вход на территорию замка платный – летом 2019 года для взрослых билет стоил 50 гривень. Также можно заказать экскурсию – как на месте, так и заранее на сайте.

К слову, если захотите прогуляться в окрестностях замка, совсем недалеко от него по улице Тимерязевской находится старая немецкая церковь. На самом деле, информации о ней катастрофически мало, но по надписям на немецком языке можно предположить, что она католическая. Как я поняла, работает она не всегда, а только под конкретные события, хотя выглядит ухоженной.

Немного о достопримечательностях Мукачево

После знакомства с замком «Паланок» самое время ознакомиться с городом. В принципе, город небольшой, потому с центром Мукачево можно ознакомиться довольно быстро. Итак, выходим на остановке возле Костела святого Мартина по улице Мира. Это один из самых узнаваемых исторических памятников города, хотя построен он относительно недавно – в 1904 году на месте сожженного большого католического храма. Особого внимания здесь заслуживает капелла 14 века в готическом стиле – единственное, что осталось от первого храма.

Ну а дальше идем по улице Мира и через Площадь Кирилла и Мефодия до Мукачевской ратуши. Расстояние не более 500 метров. Улица эта довольно неплохо облагорожена, многие дома здесь отреставрированы, посажены молодые деревья, везде брусчатка.

Здесь же находится памятник Трубочисту. К представителям этой старинной профессии в Мукачево вообще особое отношение. Здесь даже ежегодно проходит парад трубочистов. Ну а самым знаменитым в городе является трубочист Берталон Товт, не изменяющий своей профессии больше 40 лет. Именно ему и посвящен установленный памятник.

По пути можно еще свернуть в проулок к художественной школе имени Михея Мункачи, находящейся в историческом здании бывшего Дворца Ракоци, построенного в 17-18 веках.

В самом конце маршрута вы попадете к памятнику создателям старословянской азбуки Кириллу и Мефодию, местному театру и городской ратуше. Последнюю трудно не заметить – у нее довольно яркий бирюзово-голубой цвет.

Еще можно пройти немного дальше в сторону торгового дома Меркурий, тоже довольно симпатичное историческое здание, а дальше выйти на набережную местной реки Латорица. В этом же районе есть несколько церквей разных конфессий, это так, для общего развития. Еще где-то на маршруте нам попалась стена с барельефами в духе «История Мукачево в картинках». Получилось довольно интересно.

Еще одной «фишечкой» Мукачево претендують стать гуси, точнее, их небольшие скульптурки. Пока что в городе их трое – гусь-фотограф возле ратуши, гусь-турист на улице Достоевского и гусь-пивовар возле рынка. Однако со временем в городе планируют организовать настоящий «большой гусиный туристический маршрут» из более чем десятка скульптурок. К слову, гуси выбраны не случайно – ведь именно эта птица изображена на гербе города и именно она является символом Святого Мартина – покровителя Мукачево.

Что очень бросается в глаза в Мукачево – это соседство старинных красивых домиков с грубыми советскими постройками в лучших провинциальных традициях – с «тарелками», антеннами, царь-балконами, бельем на веревочке и, разумеется, безвкусными рекламными вывесками. Мукачево в принципе местами показался мне довольно потрепанным. За некоторые исторические здания правда обидно. И хотя видно, что город постепенно пытаются приводить в порядок, понятно, что сделать быстро это не получится. Особенно это заметно по обильной посадке молодых деревьев в центре города.

Где поесть в Мукачево

А что действительно сложно в Мукачево – так это поесть. Конечно, здесь есть свои пиццерии и точки с хот-догами, но они больше похожи на студенческий общепит. Те, кому очень хочется отведать национальной кухни, да чтоб в тематическом оформлении, рекомендуют ресторан «Бограч». Однако мне лично не хотелось чего-то эдакого, мне хотелось просто нормально поесть, чтоб не совсем фаст-фуд, но и не слишком «по-богатому». И вот именно с этим, как по мне, в Мукачево проблема. В итоге мы осели возле ратуши в таком классическом ресторанчике для небольшого города с вычурным оформлением и полным набором еды – пицца, суши, бургеры, национальная кухня и так далее. С ценами не сильно ниже киевских.

Читайте такжеОт экстрима на горных реках до этно-вечеринок на полонинах: отдыхаем на Яремчанщине насыщенно

По иронии судьбы, уже по пути в хостел в центре мы напоролись на магазин Сильпо. Стоит отметит, мукачевский Сильпо очень неплох. С большим отделом кулинарии, пиццерией и кондитерской. А потому, если хотите поесть вкусно и бюджетно, именно туда вам дорога.

Вердикт по Мукачево. В город вполне достаточно заехать утром на день, зайти в замок и пройтись по центру, чтоб вечером сесть на поезд домой или же уехать дальше по маршруту. И еще один момент, который стоит учесть. В Мукачево, как говорят, одна из самых больших ромских групп в Украине, и, увы, далеко не все из них хотят жить мирно и по закону. В целом, у меня лично каких-то неприятных ситуаций в Мукачево с ними не возникало, хотя один раз нам попалась небольшая группка, довольно внимательно на нас поглядывающая. Может, у них и не было какого-либо злого умысла, однако не для всех туристов это комфортно. То же можно сказать о местных железнодорожном и автобусном вокзалах. Лучше быть постоянно начеку.

Ужгородское воскресное утро

В Ужгород мы прибыли с твердым намерением прогуляться по городу, заглянуть в замок и вечером отправиться домой в Киев. Местный железнодорожный вокзал приятно удивил. Очевидно, его совсем недавно отремонтировали, а потому там еще все чисто и опрятно.

От вокзала до одной из главных достопримечательностей Ужгорода – местного замка идти примерно 2,5 километра, без особых петляний. Это расстояние запросто можно преодолеть пешком. Особых достопримечательностей на пути нет, однако в целом маршрут приятный.

Читайте такжеЗа приключениями на Днестровский каньон: эко-прогулки среди уникальной природы, круизы по Днестру и рай для бердвотчеров

Дальше вы упретесь в реку Уж, а когда перейдете через нее – нужно будет повернуть налево. И здесь стоит обязательно держаться поначалу левой стороны, чтобы не пропустить ботанический сад при местном университете. Ботсад довольно небольшой, но уютный. Если окажетесь в Ужгороде в жаркий день – здесь вполне можно пересидеть в тени. Здесь довольно много зелени, много цветочных растений – азалии, магнолии и так далее, белочки скачут, птички поют – красота. Еще из интересного – небольшой образовательный модуль со стендами и скамейками, где устраиваются лекции для детей и студентов.

Табличка на входе в ботсад гласит, что открыт он только по будним дням с 8:00 до 16:00, также с 10:00 до 14:00 можно договориться об экскурсии, включая заход в теплицу. По выходным парк не работает, однако вполне можно попасть на его территорию через калитку, закрытую только для вида, что мы и сделали. В свое оправдание скажу, что на месте был сторож, который в принципе не возражал, чтоб мы осмотрелись, только чтоб вели себя хорошо.

Отдельное внимание в Ужгороде стоит уделить мини-скульптуркам, охоту за которыми порой целенаправленно устраивают некоторые туристы. Начали они появляться в городе в 2010 году и теперь их здесь несколько десятков, преимущественно в центре. Для тех, кому лень искать самому, даже целые экскурсии устраивают!

Одну из них – «Микола Шугай» – можно встретить возле кафе «Музей под замком» чуть дальше за ботсадом. Это и правда практически настоящий музей старины – здесь собраны всевозможные таблички, предметы быта, старые книги и другие интересные штуки. Сама по себе кафешка также довольно неплохая. Отлично подойдет, чтобы выпить кофе и слегка перекусить после дороги перед экскурсией, работает она с 10:00 до 23:00. Цены на кофе – от 20 гривень, латте от 35 гривень. Тортики от 35 гривень, яичница с беконом - 50 гривень, вареники от 60 гривень, основные блюда от 70 гривень.

Кстати, обратите внимание на высокое розово-серое историческое здание с элементами готики напротив – это местный зоологический музей при университете.

Еще немного – и вы наконец попадете в Ужгородский замок. Еще на пути вам встретится детская железная дорога, Музей архитектуры и быта и множество кафешек. Так что не пропадете.

Прогулка по Ужгородскому замку

И вот мы наконец в замке города Ужгорода, который, как и его мукачевский родственник, поддерживается в хорошем состоянии и является довольно популярной достопримечательностью. Каменный замок на этом месте появился еще в 10 веке, повидал немало исторических событий и в итоге превратился в краеведческий музей.

Открывается для посетителей он в 9:00, а закрывается в 18:00, понедельник – выходной. Летом 2019 года входной билет для взрослых стоил 45 гривень, для студентов 35 гривень, для школьников 20 гривень, для дошкольников и отдельных льготных категорий вход бесплатный. По билету можно также зайти посмотреть основную экспозицию замкового музея. Вход на дополнительные локации внутри замка платный – 15 гривень для взрослых, 7 гривень для детей. Стоимость экскурсий от 150 до 200 гривень.

К слову, прямо на входе находится ресторан «Ужгородский замок» с довольно неплохим меню по вполне доступным как для киевлян ценам. И здесь лайфхак: это место очень популярно среди туристов и экскурсоводы по завершению программы приглашают туристов именно сюда. А потому если хотите пообедать здесь – лучше зайдите сразу на входе и забронируйте место заранее. Но учтите также, что на территории замка есть еще и винный дегустационный зал. Летом 2019 года можно было попробовать 7 сортов крафтового закарпатского вина за 120 гривень. Так что правильно рассчитывайте свои силы.

Сам по себе Ужгородский замок показался мне чуточку меньше Мукачевского, но здесь чуть больше парковая территория с большим количеством зелени, цветов, скульптурами и уютными скамеечками. В принципе, здесь даже погулять приятно. И не забывайте обращать внимание на детали. Например, ищите изображения четырех воронов.

Также на территории замкового комплекса в Ужгороде есть руины римо-католического храма 14 века и бастион, со смотровых площадок которого открываются виды на Ужгород и на Музей архитектуры и быта. Вход в последний, к слову, находится рядом с выходом из замка, а потому если захотите расширить экскурсионную программу, далеко идти не придется. Музей довольно большой, работает с 10:00 до 18:00, вход платный – для взрослых 35 гривень, для детей 15 гривень, можно заказать экскурсию за 80-120 гривень.

Гуляем до набережной Ужгорода

Когда закончим с экскурсиями, самое время отправиться на набережную. Именно там собрано больше всего ужгородских мини-скульптурок. Но сначала нам по пути попадутся еще несколько интересных мест.

Читайте такжеПервозданная природа Черниговщины: в поисках диких коников и кристально чистых голубых озер

Например, грекокатолический Крестовоздвиженский собор – он же главный собор Мукачевской епархии. Здание действительно красивое и необычное – как внутри, так и снаружи. Вы его точно не пройдете мимо – его легко узнать по двум высоким башням с куполами, а сам он ярко желтый. Только стоит учесть, что по воскресеньям здесь могут проводиться различные религиозные мероприятия, во время которых туристам лучше не заходить внутрь.

Напротив находится памятник эрцгерцогине Австрии, императрице Священной Римской империи Марии Терезии из династии Габсбургов. В Ужгороде к ней вообще питают довольно теплые чувства, ей здесь посвящено еще несколько мест.

Отсюда до набережной будет уже совсем близко – останется только пройти мимо Собора святого Франциска, он намного скромнее своего «соседа». А дальше вы попадете в историческую часть города – такую типичную для западных городков, с уютными красивыми домиками, аккуратными улочками, разными интересными объектами и кафешками. Главное, не спешите сильно, а наслаждайтесь. Тем более, что эта часть Ужгорода поддерживается в хорошем состоянии.

Кстати, здесь же на улице Корзо находится, можно сказать, максимально канонический филиал крафтовой броварни «Ципа», родиной которой является Закарпаття. Здесь можно вкусно покушать и вдоволь надегустироваться пива. Запомните это место на вечер.

Только сначала зайдите на набережную. Пройдите по липовой аллее вдоль Набережной Независимости, перейдите мост и вернитесь в центр по каштановой аллее вдоль Набережной Киевская. Деревья на обоих сторонах набережной действительно огромные! Каштаны, красные и белые, цветут здесь в начале мая, к слову. И выглядит это очень красиво!

Вердикт по Ужгороду. В Ужгород вполне можно приехать и на целый уик-энд с ночевкой. При желании все достопримечательности можно оббежать и за день, но в тоже время здесь довольно уютно гулять по набережной и узким улочкам, да и заведений всяких хватает. А по выходным еще и ярмарки порой бывают – с местным вином, медом и прочими вкусностями. Для туриста Ужгород также очень удобен – есть разные экскурсионные программы, мультимедийные информационные стенды и экскурсионные маршруты по QR-кодам.

***

Подведем итоги. В принципе, если вам достаточно поверхностного знакомства, двух дней вполне хватит на поездку в Мукачево и Ужгород. Единственное, я бы советовала внести коррективы в мой маршрут. Мы решили приехать утром в Мукачево, переночевать там и утром двинуться в Ужгород, откуда вечером уехать домой на поезде. Однако в итоге я поняла, что лучше было приехать утром в Мукачево, погулять там, переехать в Ужгород, прогуляться там вечерком по набережной, поужинать там в одном из многочисленных кафе, переночевать и утром устроить себе масштабную экскурсию по городу.

ПС: Кстати, растительность на Закарпатье заметно отличается от киевской. Во-первых, весной здесь все цветет несколько раньше. Чего стоят только сакуры, которые в Ужгороде уже цветут на полную в середине апреля, а в Киеве их очередь приходит только в мае. Во-вторых, здесь есть несколько нетипичных для нас цветущих деревьев. Например, лианы с фиолетовыми цветками – глицинии.

Марина Григоренко