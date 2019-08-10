Ужгород и Мукачево - хорошо подойдут для поездок выходного дня / Фото Марина Григоренко

Контрастный закарпатский уик-энд: взгляд бывалого туриста на Мукачево и Ужгород

Марина Григоренко
07:27, 10 августа 2019
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Туризм

Два крупнейших города крохотной Закарпатской области – Ужгород и Мукачево – нередко рассматриваются туристами как направления выходного дня, куда можно приехать на день-другой неспешно побродить по уютным улочкам, заглянуть в замки и посидеть в местных кафешках. УНИАН.Туризм побывал в каждом из них и теперь готов поделиться с вами их секретами.

Ужгород и Мукачево - хорошо подойдут для поездок выходного дня / Фото Марина Григоренко

Обычно на Закарпатье в первую очередь меня интересовали горы, однако на этот раз я захотела разнообразить уютный отдых среди природы экскурсионным туризмом.  А потому последние два дня поездки в Закарпатскую область я посвятила двум крупнейшим городам региона – Мукачево и Ужгороду.

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Начала я свою поездку подальше от цивилизации в горном Воловце, успев побывать также в Пилипце и на озере Синевир. Вдоволь налюбовавшись живописной природой (о чем можно прочитать в большом материале УНИАН.Туризм), на выходные я направилась изучать два крупнейших города Закарпатья – Ужгород и Мукачево.

Разумеется, в первую очередь славятся они своими замками. Впрочем, слишком углубляться в энциклопедические данные не хочется. Обо всем этом можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм о замках Закарпатской области. Я же сосредоточусь на личном опыте туриста.

Суровое приветствие в Мукачево

С Мукачево у меня почему-то сразу не задалось. По приезду мы пришли заселяться в мини-отель «Злата Прага» по улице Мира. У него были неплохие отзывы на Booking, он находился недалеко от центра города и как вариант на одну ночь выглядел вполне приемлемо. Тем не менее, когда мы пришли на заселение, оказалось, что отель уже несколько месяцев как сдается под постоянное проживание рабочих с местного завода. Бронь я делала заранее, но меня никто не проинформировал об ее отмене. Честно говоря, это был первый случай в моей жизни (и надеюсь последний), когда с бронью на Booking что-то пошло не так (а их в моей жизни біло ох как много). Ведь в прошлом, если по каким-то причинам забронированный заранее отель не мог меня принять, меня информировали заранее, а порой даже предлагали что-то получше взамен за ту же цену.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

А здесь администратор поначалу вообще отказывалась как-то решать нашу проблему, но потом все же зашевелилась и помогла пристроиться нам в недавно открывшемся неподалеку VIP Hostel. И пусть столь по провинциальному претензионное название вас не смущает. На самом деле хостел очень даже неплох.

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Итак, после немного нервозного заселения городу срочно нужно было реабилитироваться. Разумеется, первым делом мы решили податься к главной достопримечательности города – замка «Паланок». Из центра города до него вполне можно добраться пешком – идти всего 4 километра по длиннющей улице Илоны Зриньи. К персоне венгерской графини Зринской в Мукачево вообще довольно трепетное отношение. Когда-то она осела в Мукачевском замке с еще юным сыном, будущим трансильванским князем Ференцем II Ракоци, чью персону здесь также весьма почитают.

Обычно я предпочитаю больше ходить пешком в поездках, но учитывая задержку с поселением, мы спешили пораньше попасть в замок, чтоб успеть там нормально погулять до закрытия. Ведь с понедельника по субботу замок работает с 9 утра до 6 вечера, только по воскресеньям он работает до 11 вечера.

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Добиралась до замка мы на маршрутке №3. Ходят они каждые 10-15 минут в интервале с 6:00 до 20:00. Ехать примерно 20 минут до остановки «Замок «Паланок». Еще мимо замка проходят автобусные маршруты №13 и №14.

Интересно, что в Мукачево все маршрутные автобусы оборудованы туриникетами, попасть в автобус можно только просканировав билет, проездной, карточку мукачевца или же банковскую карточку Master Card с функцией pay pass. При этом билеты у водителя не продаются, купить их можно только в специальных пунктах продажи – киосках или магазинах, обычно на остановках указывается, где ближайший пункт продажи.

Экскурсия в Мукачевский замок

Первые упоминания о фортификациях на месте нынешнего Мукачевского замка датируются еще 11 веком, однако, как это случалось со всеми подобными сооружениями в Украине, он несколько раз подвергался разрушениям и частой смене хозяев.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

Тем не менее, замок «Паланок» в Мукачево – один из самых хорошо сохранившихся в Украине. Выглядит он как снаружи, так и изнутри ухоженно, видно, что за ним хорошо присматривают. Единственное, что вид несколько портят какие-то старые антенны, установленные на крышах замка.

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В целом по территории замкового комплекса гулять очень приятно, тем более, что территория у него довольно большая. Доступ открыт практически во все помещения замка – а это исторический музей, несколько постоянных и временных экспозиций, в том числе пыточная, небольшая церквушка, сувенирная лавка и кафе-рестораны, где можно в том числе попробовать закарпатские вина.

Прогуливаясь по замку, то и дело наталкиваешься на интересные детали – то старинный герб на стене, то необычные фонари, то скульптуры.

Особой достопримечательностью считается замковый колодец, которому более 600 лет. Он считается одним из самых сложных гидротехнических сооружений того времени, а его глубина – аж 76,16 метров! И, если верить информации на стенде, вода в нем пригодна к потреблению.

А еще Мукачевский замок расположен на небольшом холме, а потому виды с его смотровых площадок открываются очень живописные – где-то вдалеке виднеются горы и леса.

Виды со смотровых площадок замка "Паланок" / Фото Марина Григоренко

Вход на территорию замка платный – летом 2019 года для взрослых билет стоил 50 гривень. Также можно заказать экскурсию – как на месте, так и заранее на сайте.

К слову, если захотите прогуляться в окрестностях замка, совсем недалеко от него по улице Тимерязевской находится старая немецкая церковь. На самом деле, информации о ней катастрофически мало, но по надписям на немецком языке можно предположить, что она католическая. Как я поняла, работает она не всегда, а только под конкретные события, хотя выглядит ухоженной.

Старая немецкая церковь у замка "Паланок" / Фото Марина Григоренко

Немного о достопримечательностях Мукачево

После знакомства с замком «Паланок» самое время ознакомиться с городом. В принципе, город небольшой, потому с центром Мукачево можно ознакомиться довольно быстро. Итак, выходим на остановке возле Костела святого Мартина по улице Мира. Это один из самых узнаваемых исторических памятников города, хотя построен он относительно недавно – в 1904 году на месте сожженного большого католического храма. Особого внимания здесь заслуживает капелла 14 века в готическом стиле – единственное, что осталось от первого храма.

Костел святого Мартина в Мукачево / Фото Марина Григоренко

Ну а дальше идем по улице Мира и через Площадь Кирилла и Мефодия до Мукачевской ратуши. Расстояние не более 500 метров. Улица эта довольно неплохо облагорожена, многие дома здесь отреставрированы, посажены молодые деревья, везде брусчатка.

Здесь же находится памятник Трубочисту. К представителям этой старинной профессии в Мукачево вообще особое отношение. Здесь даже ежегодно проходит парад трубочистов. Ну а самым знаменитым в городе является трубочист Берталон Товт, не изменяющий своей профессии больше 40 лет. Именно ему и посвящен установленный памятник.

Мукачевский трубочист / Фото Марина Григоренко

По пути можно еще свернуть в проулок к художественной школе имени Михея Мункачи, находящейся в историческом здании бывшего Дворца Ракоци, построенного в 17-18 веках.

В самом конце маршрута вы попадете к памятнику создателям старословянской азбуки Кириллу и Мефодию, местному театру и городской ратуше. Последнюю трудно не заметить – у нее довольно яркий бирюзово-голубой цвет.

Мукачевская ратуша / Фото Марина Григоренко

Еще можно пройти немного дальше в сторону торгового дома Меркурий, тоже довольно симпатичное историческое здание, а дальше выйти на набережную местной реки Латорица. В этом же районе есть несколько церквей разных конфессий, это так, для общего развития. Еще где-то на маршруте нам попалась стена с барельефами в духе «История Мукачево в картинках». Получилось довольно интересно.

История Мукачево в картинках / Фото Марина Григоренко

Еще одной «фишечкой» Мукачево претендують стать гуси, точнее, их небольшие скульптурки. Пока что в городе их трое – гусь-фотограф возле ратуши, гусь-турист на улице Достоевского и гусь-пивовар возле рынка. Однако со временем в городе планируют организовать настоящий «большой гусиный туристический маршрут» из более чем десятка скульптурок. К слову, гуси выбраны не случайно – ведь именно эта птица изображена на гербе города и именно она является символом Святого Мартина – покровителя Мукачево.

Гусь-фотограф в Мукачево / Фото Марина Григоренко

Что очень бросается в глаза в Мукачево – это соседство старинных красивых домиков с грубыми советскими постройками в лучших провинциальных традициях – с «тарелками», антеннами, царь-балконами, бельем на веревочке и, разумеется, безвкусными рекламными вывесками. Мукачево в принципе местами показался мне довольно потрепанным. За некоторые исторические здания правда обидно. И хотя видно, что город постепенно пытаются приводить в порядок, понятно, что сделать быстро это не получится. Особенно это заметно по обильной посадке молодых деревьев в центре города.

Где поесть в Мукачево

А что действительно сложно в Мукачево – так это поесть. Конечно, здесь есть свои пиццерии и точки с хот-догами, но они больше похожи на студенческий общепит. Те, кому очень хочется отведать национальной кухни, да чтоб в тематическом оформлении, рекомендуют ресторан «Бограч». Однако мне лично не хотелось чего-то эдакого, мне хотелось просто нормально поесть, чтоб не совсем фаст-фуд, но и не слишком «по-богатому». И вот именно с этим, как по мне, в Мукачево проблема. В итоге мы осели возле ратуши в таком классическом ресторанчике для небольшого города с вычурным оформлением и полным набором еды – пицца, суши, бургеры, национальная кухня и так далее. С ценами не сильно ниже киевских.

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По иронии судьбы, уже по пути в хостел в центре мы напоролись на магазин Сильпо. Стоит отметит, мукачевский Сильпо очень неплох. С большим отделом кулинарии, пиццерией и кондитерской. А потому, если хотите поесть вкусно и бюджетно, именно туда вам дорога.

Вердикт по Мукачево. В город вполне достаточно заехать утром на день, зайти в замок и пройтись по центру, чтоб вечером сесть на поезд домой или же уехать дальше по маршруту. И еще один момент, который стоит учесть. В Мукачево, как говорят, одна из самых больших ромских групп в Украине, и, увы, далеко не все из них хотят жить мирно и по закону. В целом, у меня лично каких-то неприятных ситуаций в Мукачево с ними не возникало, хотя один раз нам попалась небольшая группка, довольно внимательно на нас поглядывающая. Может, у них и не было какого-либо злого умысла, однако не для всех туристов это комфортно. То же можно сказать о местных железнодорожном и автобусном вокзалах. Лучше быть постоянно начеку.

Ужгородское воскресное утро

В Ужгород мы прибыли с твердым намерением прогуляться по городу, заглянуть в замок и вечером отправиться домой в Киев. Местный железнодорожный вокзал приятно удивил. Очевидно, его совсем недавно отремонтировали, а потому там еще все чисто и опрятно.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

От вокзала до одной из главных достопримечательностей Ужгорода – местного замка идти примерно 2,5 километра, без особых петляний. Это расстояние запросто можно преодолеть пешком. Особых достопримечательностей на пути нет, однако в целом маршрут приятный.

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Дальше вы упретесь в реку Уж, а когда перейдете через нее – нужно будет повернуть налево. И здесь стоит обязательно держаться поначалу левой стороны, чтобы не пропустить ботанический сад при местном университете. Ботсад довольно небольшой, но уютный. Если окажетесь в Ужгороде в жаркий день – здесь вполне можно пересидеть в тени. Здесь довольно много зелени, много цветочных растений – азалии, магнолии и так далее, белочки скачут, птички поют – красота. Еще из интересного – небольшой образовательный модуль со стендами и скамейками, где устраиваются лекции для детей и студентов.

Табличка на входе в ботсад гласит, что открыт он только по будним дням с 8:00 до 16:00, также с 10:00 до 14:00 можно договориться об экскурсии, включая заход в теплицу. По выходным парк не работает, однако вполне можно попасть на его территорию через калитку, закрытую только для вида, что мы и сделали. В свое оправдание скажу, что на месте был сторож, который в принципе не возражал, чтоб мы осмотрелись, только чтоб вели себя хорошо.

Отдельное внимание в Ужгороде стоит уделить мини-скульптуркам, охоту за которыми порой целенаправленно устраивают некоторые туристы. Начали они появляться в городе в 2010 году и теперь их здесь несколько десятков, преимущественно в центре. Для тех, кому лень искать самому, даже целые экскурсии устраивают!

Одну из них – «Микола Шугай» – можно встретить возле кафе «Музей под замком» чуть дальше за ботсадом. Это и правда практически настоящий музей старины – здесь собраны всевозможные таблички, предметы быта, старые книги и другие интересные штуки. Сама по себе кафешка также довольно неплохая. Отлично подойдет, чтобы выпить кофе и слегка перекусить после дороги перед экскурсией, работает она с 10:00 до 23:00. Цены на кофе – от 20 гривень, латте от 35 гривень. Тортики от 35 гривень, яичница с беконом - 50 гривень, вареники от 60 гривень, основные блюда от 70 гривень.

Кафе «Музей под замком» в Ужгороде / Фото Марина Григоренко

Кстати, обратите внимание на высокое розово-серое историческое здание с элементами готики напротив – это местный зоологический музей при университете.

Здание зоологического музея в Ужгороде / Фото Марина Григоренко

Еще немного – и вы наконец попадете в Ужгородский замок. Еще на пути вам встретится детская железная дорога, Музей архитектуры и быта и множество кафешек. Так что не пропадете.

Прогулка по Ужгородскому замку

И вот мы наконец в замке города Ужгорода, который, как и его мукачевский родственник, поддерживается в хорошем состоянии и является довольно популярной достопримечательностью. Каменный замок на этом месте появился еще в 10 веке, повидал немало исторических событий и в итоге превратился в краеведческий музей.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

Открывается для посетителей он в 9:00, а закрывается в 18:00, понедельник – выходной. Летом 2019 года входной билет для взрослых стоил 45 гривень, для студентов 35 гривень, для школьников 20 гривень, для дошкольников и отдельных льготных категорий вход бесплатный. По билету можно также зайти посмотреть основную экспозицию замкового музея. Вход на дополнительные локации внутри замка платный – 15 гривень для взрослых, 7 гривень для детей. Стоимость экскурсий от 150 до 200 гривень.

Стены Ужгородского замка / Фото Марина Григоренко

К слову, прямо на входе находится ресторан «Ужгородский замок» с довольно неплохим меню по вполне доступным как для киевлян ценам. И здесь лайфхак: это место очень популярно среди туристов и экскурсоводы по завершению программы приглашают туристов именно сюда. А потому если хотите пообедать здесь – лучше зайдите сразу на входе и забронируйте место заранее. Но учтите также, что на территории замка есть еще и винный дегустационный зал. Летом 2019 года можно было попробовать 7 сортов крафтового закарпатского вина за 120 гривень. Так что правильно рассчитывайте свои силы.

Сам по себе Ужгородский замок показался мне чуточку меньше Мукачевского, но здесь чуть больше парковая территория с большим количеством зелени, цветов, скульптурами и уютными скамеечками. В принципе, здесь даже погулять приятно. И не забывайте обращать внимание на детали. Например, ищите изображения четырех воронов.

Ищите воронов / Фото Марина Григоренко

Также на территории замкового комплекса в Ужгороде есть руины римо-католического храма 14 века и бастион, со смотровых площадок которого открываются виды на Ужгород и на Музей архитектуры и быта. Вход в последний, к слову, находится рядом с выходом из замка, а потому если захотите расширить экскурсионную программу, далеко идти не придется. Музей довольно большой, работает с 10:00 до 18:00, вход платный – для взрослых 35 гривень, для детей 15 гривень, можно заказать экскурсию за 80-120 гривень.

Гуляем до набережной Ужгорода

Когда закончим с экскурсиями, самое время отправиться на набережную. Именно там собрано больше всего ужгородских мини-скульптурок. Но сначала нам по пути попадутся еще несколько интересных мест.

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Например, грекокатолический Крестовоздвиженский собор – он же главный собор Мукачевской епархии. Здание действительно красивое и необычное – как внутри, так и снаружи. Вы его точно не пройдете мимо – его легко узнать по двум высоким башням с куполами, а сам он ярко желтый. Только стоит учесть, что по воскресеньям здесь могут проводиться различные религиозные мероприятия, во время которых туристам лучше не заходить внутрь.

Крестовоздвиженский собор в Ужгороде / Фото Марина Григоренко

Напротив находится памятник эрцгерцогине Австрии, императрице Священной Римской империи Марии Терезии из династии Габсбургов. В Ужгороде к ней вообще питают довольно теплые чувства, ей здесь посвящено еще несколько мест.

Уютные улочки Ужгорода / Фото Марина Григоренко

Отсюда до набережной будет уже совсем близко – останется только пройти мимо Собора святого Франциска, он намного скромнее своего «соседа». А дальше вы попадете в историческую часть города – такую типичную для западных городков, с уютными красивыми домиками, аккуратными улочками, разными интересными объектами и кафешками. Главное, не спешите сильно, а наслаждайтесь. Тем более, что эта часть Ужгорода поддерживается в хорошем состоянии.

Туристический центр Ужгорода / Фото Марина Григоренко

Кстати, здесь же на улице Корзо находится, можно сказать, максимально канонический филиал крафтовой броварни «Ципа», родиной которой является Закарпаття. Здесь можно вкусно покушать и вдоволь надегустироваться пива. Запомните это место на вечер.

На набережной реки Уж больше всего мини-скульптурок / Фото Марина Григоренко

Только сначала зайдите на набережную. Пройдите по липовой аллее вдоль Набережной Независимости, перейдите мост и вернитесь в центр по каштановой аллее вдоль Набережной Киевская. Деревья на обоих сторонах набережной действительно огромные! Каштаны, красные и белые, цветут здесь в начале мая, к слову. И выглядит это очень красиво!

Ужгородская набережная / Фото Марина Григоренко

Вердикт по Ужгороду. В Ужгород вполне можно приехать и на целый уик-энд с ночевкой. При желании все достопримечательности можно оббежать и за день, но в тоже время здесь довольно уютно гулять по набережной и узким улочкам, да и заведений всяких хватает. А по выходным еще и ярмарки порой бывают – с местным вином, медом и прочими вкусностями. Для туриста Ужгород также очень удобен – есть разные экскурсионные программы, мультимедийные информационные стенды и экскурсионные маршруты по QR-кодам.

***

Подведем итоги. В принципе, если вам достаточно поверхностного знакомства, двух дней вполне хватит на поездку в Мукачево и Ужгород. Единственное, я бы советовала внести коррективы в мой маршрут. Мы решили приехать утром в Мукачево, переночевать там и утром двинуться в Ужгород, откуда вечером уехать домой на поезде. Однако в итоге я поняла, что лучше было приехать утром в Мукачево, погулять там, переехать в Ужгород, прогуляться там вечерком по набережной, поужинать там в одном из многочисленных кафе, переночевать и утром устроить себе масштабную экскурсию по городу.

Те самые загадочные закарпатские цветы глицинии / Фото Марина Григоренко

ПС: Кстати, растительность на Закарпатье заметно отличается от киевской. Во-первых, весной здесь все цветет несколько раньше. Чего стоят только сакуры, которые в Ужгороде уже цветут на полную в середине апреля, а в Киеве их очередь приходит только в мае. Во-вторых, здесь есть несколько нетипичных для нас цветущих деревьев. Например, лианы с фиолетовыми цветками – глицинии.

Марина Григоренко

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Теги: #Закарпатье#Ужгород#экскурсии#Мукачево#советы туристам#замки#путешествия по Украинепогода в Ужгороде