Скульптурка изображает поезда, которые прибывают к "Железным воротам" столицы.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева была установлена бронзовая мини-скульптура "Возвращение домой", которая стала частью проекта Юлии Бевзенко "Шукай!". Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

"Когда-то главным торжественным въездом в город были Золотые ворота. Теперь на себя эту роль перебрали "Железные ворота" железнодорожного вокзала", - говорит Юлия Бевзенко.

Скульптурка изображает два поезда, которые прибывают на первую платформу вокзала. Один из них прибывает с военными из города Краматорск, а другой - из-за границы.

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Таким образом, вокзал становится своего рода символом украинцев, которые направляются домой или возвращаются из театра боевых действий.

Персонажи, которых изобразили на скульптурке, имеют реальные прототипы. Речь, в частности, о семье из Мариуполя, а также мальчике, который потерял игрушку (потом ее вернули работники железной дороги).

Кроме них можно видеть военного со своей женой, которая приехала в Краматорск, чтобы вместе с мужем узнать пол будущего ребенка.

Партнерами проекта стали Visa и Укрзализныця. Согласно замыслу, мини-скульптура должна стать напоминанием о важности возвращения граждан Украины домой.

Отметим, что новая скульптура стала 46-й, которую создали в рамках проекта "Шукай!" Юлии Бевзенко. Он рассказывает историю столицы - от ее основания до современности.

Новые мини-скульптуры Киева - что достойно внимания

Напомним, ранее в столице открыли мини-скульптуру "Герои", которую также сделали в рамках проекта "Шукай!". На ней изображен боец, который приклонил колено перед флагом Украины.

Желающим рассмотреть работу также придется приклонить колено - ее специально установили на небольшой высоте.

А еще ранее стало известно о создании минискульптуры, которую посвятили "Призраку Киева" - городской легенде, которая является собирательным образом пилотов 40-й бригады тактической авиации.

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