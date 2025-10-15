Экспорт металлолома бьет рекорды: показатель уже превысил прошлый год

Ломовая отрасль Украины по итогам января-сентября 2025 года увеличили экспорт лома черных металлов на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го - до 311,84 тыс. т. Показатель уже превысил общий объем отгрузок за прошлый год более чем на 18 тыс. т. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.

Ключевым направлением экспорта остается Польша: за 9 месяцев на польский рынок направлено 83,5% от общего объема экспорта. Это на 49,5% больше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года.

Напомним, в 2024 году экспорт лома из Украины вырос на 60% по сравнению с 2023 годом - до 293,2 тыс. т. В 2023 году объемы отгрузок сырья за рубеж превысили 182,5 тыс. т, что в 3,4 раза больше г/г. Ключевым потребителем сырья в прошлом году так же была Польша (248,6 тыс. т).

В последние годы Польша фактически стала транзитной площадкой для украинского лома, который далее направляется в Турцию в обход экспортной пошлины в €180/т. Данные показывают, что в 2024 году экспорт польского лома в Турцию вырос более чем вдвое - до 529 тыс. т против 228 тыс. т годом ранее, а с 2022-го объемы увеличились почти втрое. Одновременно резко вырос импорт сырья из Украины: с 15,6 тыс. т в 2022 году до 159 тыс. т в 2023-м и 251 тыс. т в 2024-м. Такая динамика указывает на вероятный реэкспорт украинского металлолома через Польшу на турецкие металлургические комбинаты.

Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла более 2 млрд бюджетных поступлений в 2024 году. В этом году потери бюджета достигли уже 3 млрд грн. Поэтому Минэкономразвития вынесло на рассмотрение предложение о временном запрете на экспорт лома, которое было поддержано экономистами и промышленниками.