Цены на золото продолжают бить рекорды из-за проблем в США: сколько стоит металл сегодня

Отмечается, что доходность казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня за несколько недель.

Золото поднялось до нового рекордного уровня. Этому способствовало обострение между Вашингтоном и Пекином и ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки еще два раза в этом году.

Издание Bloomberg пишет, что цена на золото в слитках поднялась до пикового значения в 4185 долларов за тройскую унцию. По данным биржи Investing, по состоянию на 9:28 металл стоит 4207,30 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм золота стоит 135,72 доллара.

При этом спотовые цены на серебро снова выросли после того, как металл поднялись до рекордного уровня выше 53,54 доллара за тройскую унцию, а затем резко упали на фоне признаков ослабления исторического давления. По данным биржи Investing, по состоянию на 9:30 металл стоит 51,33 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм серебра стоит 1,66 доллара.

Четыре основных драгоценных металла (золото, серебро, платина, палладий) в этом году подорожали на 58-80%. Рост цен на золото был поддержан покупками центральных банков, увеличением запасов в биржевых фондах и снижением ставок ФРС.

При этом доходность казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня за несколько недель после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что американский центральный банк планирует еще одно снижение ставок на четверть процентного пункта в конце этого месяца. Снижение доходности и стоимости заимствований, как правило, благоприятно сказывается на драгоценных металлах, по которым не начисляются проценты.

Спрос на безопасные активы подогревался торговой войной между США и Китаем, угрозами независимости ФРС и остановкой работы американского правительства. Инвесторы также пытаются защититься от угроз, связанных с безудержным ростом бюджетного дефицита.

14 октября цены на золото поднялись до рекордного уровня - более 4100 долларов за унцию, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США может снизить ключевую ставку уже в этом месяце. Серебро, в свою очередь, держалось возле исторического максимума на фоне резкого роста спроса на безопасные активы.

