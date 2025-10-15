Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 47,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 15 октября, вырос на 18 копеек и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 24 копейки и составляет 48,89 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,82 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,24 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 11 копеек.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что сейчас лучше вкладываться в доллар, пока НБУ удерживает курс доллара к гривне ниже уровня в 42 гривни за единицу американской валюты, а вот вложения в евро менее перспективны. По его словам, европейская валюта сильно укрепилась к доллару США в этом году, но фундаментально европейская экономика слабее американской.

Вас также могут заинтересовать новости: