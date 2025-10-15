Оккупанты начинают охотиться за отдельными локомотивами, которые стали очень легкой мишенью.

С середины лета наблюдается всплеск российских атак на железную дорогу, которая остается критически важной артерией для коммерческой и военной логистики, пишет The Associated Press.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне проводили атаки по железной дороге в среднем раз в неделю. По данным AP, с середины этого лета этот показатель увеличился более чем вдвое - до двух-трех в неделю.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению и развитию Алексея Кулебы, только с августа было совершено 300 атак на железнодорожную инфраструктуру, что составляет около 10 атак в неделю.

Россия начала изготавливать более точные дроны и использовать их для атак на инфраструктуру Украины - в том числе жизненно важную железнодорожную сеть.

Изменился и подход оккупантов. Имея на вооружении довольно точные дроны Shahed, они начали выбирать мишенью отдельные локомотивы. Поезда особенно уязвимы к новой технологии, поскольку они относительно медленные и движутся по предсказуемым маршрутам.

Совершенствование российских беспилотников и рост темпов атак представляют серьезную угрозу для всей железнодорожной инфраструктуры. Удары оккупантов могут приводить к повреждению линий электропередач, электрических подстанций, железнодорожных путей, железнодорожных станций и других сооружений.

Атаки России по инфраструктуре Украины сейчас осуществляются с большей точностью благодаря прогрессу в технологии беспилотников дальнего радиуса действия, включающей встроенную видеокамеру. Москва активно испытывает и совершенствует новые технические решения. Эксперты говорят, что с лета российские войска значительно модернизировали свой парк дронов.

Камеры и радиомодемы, которые беспроводно отправляют и получают данные, были установлены на различных типах беспилотников дальнего радиуса действия. Это позволяет операторам корректировать траекторию полета в режиме реального времени, что значительно повышает точность по сравнению с предварительно запрограммированными моделями.

Модифицированные дроны могут пролетать до 200 километров вглубь украинской территории, передавая видео операторам в контролируемых Россией районах.

Украинские Силы Обороны изъяли и осмотрели дрон типа "Герань" (российским вариантом иранского беспилотника "Шахед"), оснащенный гражданской камерой и радиомодемом. Камеры позволяют российским операторам идентифицировать украинские системы противовоздушной обороны и оценивать ущерб на земле.

По словам одного из экспертов, если россияне будут продолжать атаковать дизельные и электрические локомотивы, может наступить время, когда пути останутся целыми, но "нам не будет, на чем ездить".

Последние атаки РФ по инфраструктуре Украины

В пятницу 10 октября оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, это был один из крупнейших комбинированных ударов именно против объектов энергетики.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после атаки заявила, что ожидания на предстоящую зиму становятся все хуже. При этом она выразила надежду, что ЕС удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии в Украину.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что оккупанты целенаправленно пытаются полностью уничтожить всю украинскую инфраструктуру. При отсутствии электроэнергии - нет производственных мощностей Украины и не работает экономика, говорит он.

