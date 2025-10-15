Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 7069,37 грн.

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 6436,79 грн. При этом более трети (35,3%) таких граждан получают менее 4 тысяч гривень в месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что количество работающих пенсионеров составляет 2,8 млн человек, и у них средняя пенсия несколько выше - 7069,37 грн.

Видео дня

Почти треть всех пенсионеров (31,6%) получают выплаты в размере от 3 до 4 тысяч гривень. В прошлом году такие пенсии получало почти вдвое меньшее количество граждан (17,4%). При этом за год значительно уменьшилось количество пенсионеров с пенсией меньше 3 тысяч гривень - с 25,8% до 3,7%, что объясняет увеличение предыдущей категории.

Чуть меньше трети украинских пенсионеров (29,1%) получают от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно, их количество за год выросло несущественно (с 25,6% в 2024 году). Выплаты от 4 до 5 тысяч гривень получают 20,6% пенсионеров (в прошлом году таких было 18,6%).

Самые большие пенсии - более 10 тысяч гривень - в Украине начисляются 15,1% граждан. В 2024 году таких было несколько меньше - 12,7%.

Пенсии в Украине - последние новости

По словам управляющего адвоката в "Адвокатском бюро Ивана Хомича" Ивана Хомича, перерасчет пенсии по стажу в Украине делают потому, что лицо приобрело дополнительный стаж, а также у него могла вырасти официальная зарплата. Проводится такой перерасчет раз в два года 1 апреля.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам каждые два года однозначно увеличивает выплаты, но они зависят больше от уровня зарплаты, чем от стажа.

Вас также могут заинтересовать новости: